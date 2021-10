Hallenbad Immenstadt ist wieder länger offen

Das Immenstädter Hallenbad hat zwar noch mit Personalmangel zu kämpfen, aber die Lage entspannt sich etwas. Es gibt längere Öffnungszeiten und weitere Angebote.

17.10.2021 | Stand: 11:05 Uhr

Zwar hat das Hallenbad in Immenstadt weiterhin wegen Personalmangels weniger lang offen als früher (wir berichteten). Allerdings hat sich die Lage etwas entspannt. So teilen die Stadtwerke mit, dass es jetzt am Mittwoch Frühschwimmen gibt und auch an anderen Tagen länger offen ist.

Im Moment ist das Hallenbad immer noch am Montag und Dienstag ganz geschlossen und am Donnerstag ist nur die Damensauna offen – aber jetzt durchgehend von 10 bis 21 Uhr. Die weiteren Öffnungszeiten sind:

Mittwoch: Hallenbad von 7 bis 10 Uhr und von 14 bis 21 Uhr; Sauna von 14 bis 21 Uhr.

Freitag: Hallenbad und Sauna von 10 bis 21 Uhr.

Samstag: Hallenbad und Sauna 14 bis 21 Uhr.

Sonn- und Feiertage: Hallenbad und Sauna 11 bis 18 Uhr.

Mittwoch, Sonn- und Feiertage sind Warmbadetage. Für Baden und Saunieren ist laut Stadtwerke keine Terminbuchung nötig und es gibt auch keine Kontaktdatenerfassung und Zeitbegrenzung mehr. Es gilt die 3G-Regel, die entsprechenden Nachweise sind bereitzuhalten. Neu im Angebot sind zudem Schwimmkurse für Kinder (Anmeldung zu den Kinder-Schwimmkursen unter schwimmkurse@immenstadt.de).

Auch andere Kommunen hatten in der Vergangenheit mit einem Mangel an Personal für ihre Bäder zu kämpfen. In der Branche fehlen ausgebildete Fachkräfte, die aber für die Badöffnung vorgeschrieben sind. Deshalb ist nicht nur das Immenstädter Bad intensiv auf Personalsuche, um wieder Öffnungszeiten wie früher anbieten zu können.

