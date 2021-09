Hammer-Finale für den TV Hindelang: Talente stürmen deutsche Toplisten

Die Athleten des TV Hindelang räumen auch bei der „Süddeutschen“ in Dischingen ab. Amelie Jörg gewinnt alle möglichen Einzeltitel – und ist deutsche Spitze.

Sie blicken auf eine herausragende Leichtathletik-Saison zurück – und zum Abschluss haben sich die Hammerwerferinnen und Hammerwerfer des TV Hindelang noch einmal belohnt. Bärenstarke 18 Titel sammelte die Talentschmiede um Nicola Geiger, Rosina Holzhey, Amelie Jörg, Miriam Lindlbauer und Linus Holzhey bei der süddeutschen Meisterschaft im Rasenkraftsport im baden-württembergischen Dischingen.

Dabei ragten Amelie Jörg und Linus Holzhey aus der starken Mannschaft erneut heraus. Das vielversprechende Duo des TVH hatte erst vor zwei Wochen bei der deutschen Meisterschaft in Dissen (Nordrhein-Westfalen) mit insgesamt fünf deutschen Meistertiteln eindrucksvoll abgeliefert – nun legten die zwei Talente nach.

Dabei ist es bemerkenswert, welche Top-Leistungen die „jungen Wilden“ aus Hindelang auch am Ende der Saison noch zeigen. Ferienzeit ist Trainingszeit, und das Ergebnis zeigte sich auch bei der „Süddeutschen“ in Dischingen. Das Quintett vom TV Hindelang trat bei den Wettkämpfen im Rasenkraftsport im Trikot des TSV Trauchgau an. Die Schülerinnen C mit Miriam Lindlbauer „bis 35 kg“ (2-Kilo-Hammer 15,33 m, Gewicht 8,65 m, Stein 3,84 m, Dreikampf 905 Punkte) und Rosina Holzhey „über 35 kg“ (22,75 m/12,51 m/4,75 m/ Dreikampf 1250) holten sich die Siege in der Einzelwertung und standen in der Mannschaftswertung ebenfalls ganz oben auf dem Podest.

15-jährige Jörg in eigener Liga

Die erfolgreichste Athletin aller Alters- und Gewichtsklassen bei dieser Meisterschaft war die 15-jährige Amelie Jörg. Sie gewann alle sechs möglichen Einzeltitel. Eine Klasse für sich war sie bei den Schülerinnen A „bis 60 kg“ (3-Kilo-Hammer 45,58 m, Gewicht 26,71 m, Stein 9,21 m und Dreikampf 2547 Punkte) – ebenso präsentierte sich Amelie Jörg in Bestform bei der Jugend B „bis 65 kg“ (44,24 m/Gewicht 5 kg 19,73 m/Stein 5 kg 7,62 m/2115 P.). Nicola Geiger Schülerinnen A „bis 65 kg“ absolvierte auf Rang vier auch einen guten Wettkampf (33,61 m/Gew. 19,57 m/Stein 6,32 m/1833 P.). Rang sechs erreichte sie in der Jugend B. Mit 4380 Punkten sicherten sich Jörg und Geiger auch den Mannschaftstitel vor Dischingen mit deutscher Jahresbestleistung. In der Jugend B ging Silber an die beiden hinter Titelträger Aschaffenburg und vor Dischingen.

Einen bärenstarken Auftritt legte auch der zwölfjährige Linus Holzhey hin. Der Überflieger dieser Saison siegte in der Klasse der Schüler B „bis 50 kg“ überlegen – und mit eindrucksvollen Bestleistungen: 42,08 Meter mit dem 3-Kilo-Hammer, 23,67 Meter mit dem Gewicht und 6,70 Meter beim Steinwerfen, was im Dreikampf 2161 Zähler ergab. Bei den Schülern A „bis 52 Kilo“ gab es für ihn ebenfalls Gold (33,47 m/17,37 m/5,27 m/1657).

Diese Hammerwurfleistung von Linus Holzhey bedeutet zugleich neuer Allgäuer und schwäbischer Rekord bei den zwölfjährigen Athleten. Insgesamt stehen die Talente des TV Hindelang nach dem abgeschlossenen Meisterschafts-Wochenende in Dischingen nun beeindruckende 24 mal an der Spitze der deutschen Bestenliste.