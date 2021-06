Hamza hammerhart: Sonthofer schwimmt 320 Kilometer im Schwarzen Meer

Extremsportler Hamza Bakircioglu wagt mit einem elfköpfigen Team den „Open Water Marathon“ von Sotschi nach Giresun. Warum das Projekt mehrfach gefährdet ist.

25.06.2021 | Stand: 18:52 Uhr

Hamza hat’s wieder getan. 320 Kilometer, elf Kollegen, sechs Tage: Der Sonthofer Extremschwimmer war Teil einer Mannschaft, die innerhalb von sechs Tagen beim „Open Water Marathon“ vom russischen Sotschi bis nach Giresun, einer 140 000 Einwohner-Küstenstadt im Nordosten der Türkei, geschwommen ist. Und auch wenn Bakircioglu bei seinem nächsten Husarenritt diesmal ausnahmsweise nicht alleine unterwegs war – das Abenteuer für den Weltrekordhalter im Eisschwimmen war nicht minder aufregend.

„Es ist ein super Gefühl, in einem ein Mannschaftsprojekt zu schwimmen. Das ist ganz anders, von der Atmosphäre her, als sich beispielsweise eine ganze Nacht alleine durch einen Ozean zu kämpfen“, erzählt der 49-Jährige unserer Zeitung nach seiner Rückkehr vom Schwarzen Meer. Mit der Aktion des „Open Water Marathons“ wollte das Team um Organisator Mustafa Özer auf die Arbeit des Gesundheitswesens während der Pandemie aufmerksam machen.

Rettungsboote, ein Marineschiff und Thermal-Kameras zur Beobachtung

„Wir wollten ein Zeichen setzen für die Leute, die in der Corona-Zeit für andere Menschen arbeiten“, sagt Bakircioglu. Dem zwölfköpfigen Schwimmteam gehörten drei Russen und neun Türken an, wovon neben Bakircioglu mit Deniz Kayadelen aus Frankfurt und dem Berliner Faruk Ilguy drei Deutsch-Türken dabei waren (die restlichen Mitglieder: Kursad Tuzmen, Ahmet Nakkas, Tarkan Tuzmen, Kubilay Cimen, Nurettin Unal, Burcak Tumay Pekel, Zhanna Zelenskaya, Pavel Kulinich und Anton Vetrov).

Nach dem ersten Treffen der gesamten Belegschaft vor Schwimm-Beginn samt technischer Besprechung und Corona-Test griff die Truppe 36 Stunden später das „Unternehmen Giresun“ an.

Hamza Bakircioglu aus Sonthofen (links) beim Open Water Marathon von Sotschi nach Giresun mit seinen Kollegen auf dem Marine-Schiff. Bild: Bakircioglu Archiv

Der Türke Kursat Tuzmen ging als Erster ins Wasser – die Kollegen folgten in abgesprochener Reihenfolge. Das Team schwamm 24 Stunden ununterbrochen – dabei wurden die Athleten mit zwei Booten der Küstenwache aus etwa 20 Metern Entfernung verfolgt. Nachts mussten die Sportler LED-Leuchten benutzen, zudem wurden sie von dem Marine-Begleitschiff, auf dem die komplette Mannschaft von 100 Leuten dabei war, mit Thermal-Kameras beobachtet.

Bakircioglu war auf der gesamten Strecke neunmal im Einsatz – immer im einstündigen Rhythmus. „Im Schnitt bin ich vier Kilometer pro Stunde geschwommen, wahrscheinlich lag mein Beitrag bei 40 Kilometern“, sagt Bakircioglu. Jedes Mal, wenn ein Schwimmer ins Wasser ging oder seine Etappe beendet hat, applaudierte die Belegschaft, die während der sechs Tage ebenfalls auf dem Meer dabei war. Vor und nach dem Schwimmen wurden den Schwimmern Blut und Speichelproben entnommen – die Marmara- und die Giresun-Universität wollen die Daten auswertet, die Aufschluss darüber liefern sollen, wie sehr die Schwimmer physisch und psychisch von den harten Konditionen beeinflusst werden.

Bakircioglu: Neun Einsätze nur in Badehose

Und während einige der gemeinhin kälteerprobten Kollegen in Neoprenanzügen schwammen, zog der Eisschwimm-Weltrekordler aus dem Oberallgäu das Projekt in seinen neun Einsätzen „nur“ in Badehose durch. Und trotzdem hat der Marathon im Schwarzen Meer den Ausnahme-Schwimmer nach all den verrückten Abenteuern vergangener Jahre besonders gefordert. „Alleine zu schwimmen, ist leichter, wenn man seinen eigenen Rhythmus hat. So hatte ich immer kurze Pausen, essen, schlafen, alle elf Stunden ins Wasser“, erzählt Bakircioglu. „Ich hatte im Prinzip nur drei Stunden Schlaf. Das war über die Dauer sehr schwer.“

Hinzu kamen die Unwägbarkeiten, die das Schwarze Meer mit sich bringt. Wind mit bis zu 40 Knoten sorgte dafür, dass das gesamte Team in Summe sogar zwei Tage gegen die Strömung schwimmen musste. Zwei-Meter-Wellen, noch dazu drehend, gefährdeten das Projekt etliche Male: „Es war ein schwieriges Unterfangen und problematisch, weil man kaum etwas gesehen hat, nachts bei diesen Wellen. Das war unheimlich. Wenn der Wind dreht, drehen sich auch die Wellen nach dem Brechen, das kann man sich nicht vorstellen“, sagt Bakircioglu.

Neue Mission im Ärmelkanal geplant

Aber das mutige Dutzend hat durchgezogen – und wurde belohnt. Bei der Ankunft in Giresun schwamm das Team die letzten 500 Meter gemeinsam. Am Ufer empfingen Bewohner von Giresun die Athleten – Gouverneur, Bürgermeister und Abgeordnete der Stadt Giresun organisierten eine Empfangsparty für die Schwimmer.

Eine Feier nach großer Mission. Für den „Eisbrecher von Sonthofen“ bleibt aber nur wenig Zeit zur Regeneration. Hamza Bakircioglu träumt vom Durchschwimmen der sieben großen Meeresengen der Welt. Ab dem 1. Juli öffnet ein Zeitfenster für den Ärmelkanal, ab September wartet der Nordkanal vor Schottland.