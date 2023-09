Alte Haudegen und ein neuer Chef: So starten Sonthofens Handballer

Die Sonthofer Handballer starten mit einem bewährten und eingespielten Team in die Saison. Zum Heim-Auftakt steht ein neuer Mann an der Seitenlinie.

14.09.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Aufgalopp für die Handballer des TSV Sonthofen. Am kommenden Samstag erwarten die Oberallgäuer den TSV Partenkirchen um 15.30 Uhr in der Allgäu-Sporthalle zum Auftakt in die neue Saison der Bezirksliga. Der erste Spieltag wird direkt ein großer Heimspieltag.

