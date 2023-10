Erleichterung im Städtle! TVI-Handballer feiern ersten Saisonsieg

Die Immenstädter Handballer feiern beim 29:27 gegen Kaufbeuren ihren ersten Saisonsieg. Das Team überzeugt als Kollektiv.

24.10.2023 | Stand: 19:33 Uhr

Fünf Spiele hat es gedauert, nun ist der Knoten geplatzt: Der erste Sieg in der Bezirksoberliga ist da. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung im Lager der Handballer des TV Immenstadt nach einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Leistung beim 29:27-Sieg über die SG Kaufbeuren/ Neugablonz.

Trainer More: "Jeder hat alles reingeworfen"

„Es ist uns endlich gelungen, über 60 Minuten das zu zeigen, was wir können. Es war eine klasse Mannschaftsleistung. Jeder hat alles in dieses Spiel reingeworfen“, sagte ein sichtlich erleichterte TVI-Coach Mihaly More. „Wir haben wenig Fehler gemacht und konsequent abgeschlossen. Die Abwehr stand über das ganze Spiel stabil und wir haben von der ersten Minute an gekämpft. Wenn wir diese Leistung nächsten Sonntag in Kempten wieder abrufen können, haben wir auch dort eine Chance zwei Punkte zu holen.“

Das Spiel startete jedoch noch ausgeglichen, und bis zur 16. Minute beim Spielstand von 6:6 gelang es keiner der beiden Mannschaften, sich abzusetzen.

Mit drei schnellen Treffern innerhalb von eineinhalb Minuten erarbeitete sich der TVI dann aber eine 9:6-Führung. Der Gästetrainer sah sich gezwungen, in der 21. Minute seine erste Auszeit zu ziehen.

Kaufbeuren schließt bis zur Pause auf

Doch der gewünschte Effekt verpuffte zunächst und die „Grünen“ zogen mit einem Treffer von Julian Häfelein auf 10:6 davon. Zwei Zwei-Minuten Strafen aufseiten der Städtler in den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte sorgten dafür, dass Kaufbeuren bis zur Halbzeitpause auf zwei Tore herankam. Mit 14:12 ging es in die Kabinen.

Die SG erwischte in der zweiten Halbzeit den besseren Start und in der 34. Minute gelang den Gästen der Ausgleichtreffer zum 16:16. In Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der das Spiel leicht in Richtung der SG Kaufbeuren/Neugablonz kippen ließ. Folglich gingen die Gäste in der 40. Minute sogar erstmals mit zwei Treffern in Führung.

"Die Stimmung war unglaublich"

Diesem Rückstand liefen die Städtler bis zur 53. Minute hinterher, ehe Simon Weigl der Ausgleich zum 25:25 gelang. Es entwickelte sich eine heiße Schlussphase, aus der der TVI dank einer starken Mannschaftsleistung als Sieger hervorging.

„Die Stimmung in unserer Mannschaft und in der Halle war unglaublich. Wir hatten von Anfang an diesen Spirit, den wir brauchen, um unsere Punkte zu holen. Jeder auf und neben dem Feld hat gekämpft und gepusht, was das Zeug hält“, lobte TVI-Coach Mihaly More sein Team und ergänzte ausblickend: „Dieses Gefühl müssen wir jetzt in die Trainingswoche und auch das nächste Spiel transportieren.“