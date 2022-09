Handwerker pflanzen 800 Bäume im Stadtwald bei Sonthofen

Fichten, Tannen, Buchen, Kirschen und Ahornbäume werden im Stadtwald Sonthofen gesetzt. Was die Handwerkskammer Schwaben damit zu tun hat.

10.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im Stadtwald bei Sonthofen startete Handwerkskammer Präsident Hans-Peter Rauch die Baumpflanzaktion des schwäbischen Handwerks. Am Freitag pflanzte er mit Mitgliedern des Vorstands, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle sowie Allgäuer Politikern 800 Fichten, Tannen, Buchen, Kirschen und Ahornbäume. Die Regie übernahm dabei der Sonthofer Stadtförster Robert Baldauf.

„Nachhaltigkeit ist bei der Handwerkskammer für Schwaben seit zehn Jahren der Maßstab des Handels. Wir tun das, weil wir Verantwortung für die Zukunft übernehmen wollen“, sagte Rauch. Der Oberallgäuer Bergwald liege ihm am Herzen: „Ein intakter Bergwald ist für unsere Heimat von grundlegender Bedeutung. Er schützt die Bevölkerung und unsere Infrastruktur“. Doch das Pflanzen der Bäume bedeute ihm noch viel mehr: „Diese Bäume hier sind regional verwurzelt und tragen gleichzeitig global dazu bei, dass unser Klimasystem nicht noch mehr aus den Fugen gerät.“ Hinzu komme, dass Bäume in einer Zeit mit Krisen, in der viele Menschen voller Sorgen seien, „ein Signal für eine positive Zukunft sind“.

Klimaschutzmaßnahmen sind beim Handwerk in Schwaben ein großes Thema

Klimaschutzmaßnahmen sind auch beim Handwerk ein großes Thema. Denn eine Vielzahl der Unternehmen beschäftigt sich laut Rauch mit Energiesparmaßnahmen und dem Einsatz regenerativer Energien. Und immerhin gibt es rund 30.500 Handwerksbetriebe in Schwaben.