Handwerkern im Bergbauernmuseum in Immenstadt zuschauen

Im Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz werden alte Handwerkstechniken gezeigt: Vom Hufschmieden über das Drechseln bis zum Trachten schneidern.

24.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist wieder Handwerker-Wochenende im Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz: Dort können am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, jeweils ab 10 Uhr die Besucher den Handwerkern bei der Arbeit zusehen und alte Werktechniken kennenlernen. Am Sonntag veranstaltet zudem auf dem Vorplatz des Museums die Dorfmusik Diepolz ein Dorffest mit Blasmusik.

Bei den Aktionstagen im Allgäuer Bergbauernmuseum sind auch Mitglieder des Vereins Landhand Allgäu dabei. Am Samstag zeigt Ludwig Maul aus Altstädten seine Kunst an der Drechselmaschine. Elfriede Lerbscher stellt in Handarbeit Reisigbesen her. Wie Heinzen gemacht werden, demonstriert Luitpold Metzler und Flechtwerkgestalterin Marina Frey zeigt das Stuhlflechten. Beim Schnitzen kann man Dieter Urbanski über die Schulter schauen, beim Korbflechten Ingeborg Gutberlet und beim Imkern Monika Theuring. Zudem präsentieren Johann Wolf Holzartikeln und Kräuterspezialitäten Markus Beck seine Kristallfunde. Kinder dürfen Weiden flechten und mit Schmied Ludwig Perner ein Hufeisen schmieden.

Handarbeit und Schmuck in Diepolz

Am Sonntag dreht sich alles um Handarbeiten und Schmuck. Mit dabei sind: Trachtenschneiderin Josefine Egger, Veronika Wildegger, die Trachtenstrümpfe und -westen strickt, Klöpplerin Siglinde Neßler, Birgit Schilling am Spinnrad, die Weberinnen Pia Ritter und Sabrina Reich, Cilli Glogger beim Filzen und Stricken, Glasperlenherstellerin Kathja Schuler und Petra Kortmann, mit der die Besucher Stoffsäckchen bedrucken und auf Wunsch auch mit Kräutern befüllen können.

