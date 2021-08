Hannes Ringlstetter und Band verbreiten in Immenstadt Partylaune

Hannes Ringlstetter packt die knapp 500 Zuschauer in Immenstadt emotional im Nu beim Wickel und entlässt sie am Ende positiv gestimmt. Wie ihm das gelingt.

07.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Nicht als Kabarettist und Moderator, wie man ihn aus dem Bayerischen Rundfunk kennt, sondern als Leiter einer stattlichen Band reiste Hannes Ringlstetter zu seinem Auftritt im Immenstädter Klostergarten an. Nach fast anderthalb Jahren der Bühnenabstinenz freut er sich sichtlich, wieder unterwegs zu sein. Beim ausverkauften Auftritt sitzen knapp 500 Zuschauer unterm Zeltdach. Ringlstetter packt sie im Nu beim Wickel und entlässt sie gegen Ende positiv gestimmt.

Warmwerden durch Tanz und Klatschen

Gegen kühle Temperaturen schützen sich etliche Zuschauer mit Wolldecken. Mithilfe des Künstlers kann man allerdings noch mehr für sein Wohlbefinden tun. Fürsorglich integriert Ringlstetter einen „Bewegungsteil“ ins Konzert, was die Zuschauer sofort in die Senkrechte bringt und durch Tanz und Klatschen warm werden lässt. Eine Reihe heiterer Titel, die sogar in rasanten HipHop abdriften wie „Fürchtet euch nicht“, verbreiten Partylaune. Die dunkle, volltönende Stimme Ringlstetters erinnert an vielen Stellen an Sebastian Horn, den Tieftöner der Bananafishbones.

Enorme stilistische Bandbreite

Die sieben-köpfige Band packt ein vielgestaltiges Instrumentarium aus, von synthetischen Keyboard-Klängen zur geschmeidig-feinen Trompete, vom sphärisch tönenden Alphorn zum knackig werkelnden Bass. Jochen Goricnik lässt rockige Soli an der elektrischen Gitarre vom Stapel und stellt sich dabei in Pose mit Ringlstetter Rücken an Rücken. Die Band wartet mit einer enormen stilistischen Bandbreite auf: Country, Ska, Rap, Reggae und Jazzig-Volksmusikalisches vermischen sich oder werden in Reinkultur verabreicht. Zwischen den Stücken moderiert Ringlstetter mit vertraut kabarettistischen Ansätzen, wobei er sich sogar im Allgäuer Dialekt versucht. Manche Zote oder Flachheit der Stimmung willen wird ihm dabei verziehen. Ziemlich daneben langt er jedoch mit einer Howard-Carpendale-Parodie, die weniger lustig als gewollt gerät.

Starke nachdenkliche Stücke

Die emotional stärksten Momente gelingen Ringlstetter bei seinen ruhigen und nachdenklichen Stücken wie „Einfach so“, das er für die Sternstunden-Gala des Bayerischen Rundfunks komponiert hat. Den Heimatbegriff lotet der Lehrersohn mit Hingabe aus – besonders in der leisen Ballade „Niederbayern“ mit Erinnerungen an einen Landstrich, deren Bewohner und Sitten, wie sie in ähnlicher Form auch für das Allgäu zutreffen: der freundliche Gruß auf dem Dorf, Bierbank und Feuerwehr, in einer Gegend wo die Leute kein Geld, sondern in erster Linie Grund versteuern. „Es geht uns ja guad, warum soi’n ma fuat?“, singt Ringlstetter völlig unsentimental; erst dezent von Akkordeon und Gitarre begleitet biegt er gegen Ende in einen harten Blues ein.

So sehr das Flair des Klostergartens durch das Zelt leidet, das Dach hat sich für die Auftritte beim bisher kühlen und feuchten „Immenstädter Sommer“ bewährt.

