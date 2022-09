Hans Fili: Betriebsleiter bei Monta in Immenstadt und Segelflieger

Die bekannte Immenstädter Persönlichkeit ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er flog mit dem Segelflugzeug vom Mittag aus über die Stadt.

Hans Fili ist tot. Wie die Familie mitteilt, verstarb der gebürtige Immenstädter bereits am 23. August im Alter von 94 Jahren. Hans Fili war in seiner Heimatstadt eine bekannte Persönlichkeit – als langjährige Führungskraft erst der Hanfwerke und dann des Monta-Klebebandwerks sowie als leidenschaftlicher Segelflugpionier.

Geboren wurde er am 8. Juni 1928. Über 40 Jahre lang war Fili in der Immenstädter Fabrik tätig. Schon seine Ausbildung absolvierte er in der damaligen Hanfwerke Füssen-Immenstadt AG. Dass er nach Höherem strebte und zudem begeisterter Alpinist war, bewies er, als er den früheren Fabrikschornstein erstieg, der kürzlich abgebaut wurde. Nach den Gesellenjahren, in denen er weiteres Wissen im während des Kriegs nach Immenstadt ausgelagerten BMW-Werk II erwarb, legte Fili 1954 die Prüfung zum Maschinenbaumeister ab und leitete später die Betriebswerkstätten in den Hanfwerken. Maßgeblich war er an der Entwicklung von Kunststoff- und Folienproduktionen beteiligt.

Als der textile Bereich des Werks 1973 nach Füssen verlegt wurde, verblieben nur die chemotechnischen Bereiche in Immenstadt. „Der damit verbundene Wegfall von vielen Arbeitsplätzen bereitete meinem Vater damals große Sorgen“, weiß sein Sohn Hans Fili. Doch es sei gelungen, einem großen Teil der Mitarbeiter neue Arbeitsplätze anzubieten.

Als die Fabrik 1978 von der Firma Braas & Co aus Frankfurt übernommen wurde, arbeitete Fili als Leiter der technischen Entwicklung und Produktionsleiter für die Folienfertigung. 1983 kaufte eine deutsch-schweizerische Unternehmensgruppe den Standort und machte ihn zur „Monta Klebebandwerk GmbH“. Fili wurde mit der Produktionsleitung betraut und war fast zehn Jahre bis zu seinem 65. Lebensjahr Betriebsleiter. Zudem gehörte er 25 Jahre der Werksfeuerwehr an und war zehn Jahre ihr Kommandant.

Vielen ist Fili noch als leidenschaftlicher Segelflugpionier im Gedächtnis. 1950 hatte sich die Luftsportgemeinschaft Oberallgäu gegründet und 1953 wurde das erste Segelflugzeug auf den Namen „Immenstadt“ getauft. Als gelernter Maschinenbauer schaffte Fili eine Vorrichtung, mit der die Mittag-Seilbahn den Segelflieger hinaufziehen konnte. Vom Berg startete der wagemutige Pilot mittels anderer flugbegeisterter junger Leute und eines gespannten Gummiseils und kreiste anschließend über Immenstadt. Schließlich landete Fili die „Immenstadt“ am Kalvarienberg.

65 Jahre war Hans Fili mit seiner Frau Ulrike verheiratet, die Anfang des Jahres verstarb. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Altbürgermeister Gerd Bischoff würdigt Hans Fili als „überaus engagierten Bürger, der in verschiedenen Organisationen tätig war“.

