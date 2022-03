Hassparole am Gotteshaus: Beispiele für Antisemitismus im Oberallgäu

Experte Nikolai Schreiter vom Dokumentationszentrum Rias erläutert in Immenstadt, wie Antisemitismus heute auftritt und führt Beispiele aus dem Oberallgäu an.

Schmierereien in Unterführungen sind keine Seltenheit. Auch wenn damit Gemälde verunstaltet werden, die offenbar dazu dienten, triste Orte freundlicher zu machen. Doch diese Parole, die vor etwa zwei Jahren in einer Unterführung in Immenstadt entdeckt wurde, wurde aktenkundig: „Fuck Yahudis“ lautet sie. Eine Passantin meldete sie der Rias Bayern, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Bayern. Und diese nahm sie auf in ihre Dokumentation antisemitischer Vorfälle. Denn: „Yahudi bedeutet auf Arabisch Jude und ist auch im Türkischen und in anderen Sprachen geläufig“, erklärt Nikolai Schreiter. Er informiert bei einem Vortrag in der evangelischen Erlöserkirche anlässlich der Immenstädter „Tage gegen Antisemitismus“, wie Antisemitismus heute auftritt.

Dokumentation antisemitischer Vorfälle ion Bayern

Seit 2019 gibt es die Rias Bayern. Sie sei bundesweit die zweite ihrer Art gewesen, sagt Nikolai Schreiter. 2015 wurde erstmals eine solche Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus eingerichtet – und zwar in Berlin. Mittlerweile gebe es solche Stellen in zwölf der 16 deutschen Bundesländer. Sie dokumentieren antisemitische Vorfälle – strafbare und nicht strafbare –, unterstützen Betroffene und klären über das Phänomen auf. Denn Antisemitismus trete nicht nur in der rechtsradikalen Szene auf, der die Polizei den Immenstädter Vorfall zuordnete. Antisemitismus sei in allen Bevölkerungsschichten verbreitet, sagt Nikolai Schreiter.

Hakenkreuz an Sonthofer Kirche

Er führt einige Beispiele aus der Region an. So wurden zum Beispiel im Frühjahr 2021 an der katholischen Kirche St. Michael in Sonthofen antisemitische und rechtsextreme Schmierereien entdeckt, die in eine Steinstufe geritzt worden waren. Es handelte sich um den Schriftzug „Gegen Juden“ und ein Hakenkreuz, berichtet Nikolai Schreiter. Wenige Tage später fand ein Mann an einem Gebäude am Oberstdorfer Bahnhof das Graffiti „Scheiß Juden“. Es war vermutlich schon vor längerer Zeit an die den Gleisen zugewandte Wand gesprüht worden, heißt es in der späteren Dokumentation.

Über 400 Vorfälle 2021 in Bayern

Wurden 2019 etwa 190 antisemitische Vorfälle in Bayern erfasst, so waren es nach Angaben von Nikolai Schreiter 2020 etwa 240 und 2021 seien es über 400. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen. Aus den steigenden Zahlen lasse sich aber nicht unbedingt ein wachsender Antisemitismus nachweisen. Sondern es seien einfach – mit zunehmender Bekanntheit der Stelle – mehr Vorfälle gemeldet worden, relativiert Nikolai Schreiter.

Das Dokumentationszentrum stütze sich bei seinen Erfassungen nicht nur auf Meldungen von Bürgern, sondern die Mitarbeiter – es sind derzeit in Bayern vier – gehen auch selbst zu Veranstaltungen, bei denen sie antisemitische Vorfälle erwarten. Etwa in der Corona-Pandemie zu Demonstrationen, bei denen Verschwörungstheorien verbreitet werden.

Verschwörungstheorien bei Demonstration in Sonthofen

Die Suche nach Sündenböcken in Krisenzeiten

Denn in solchen Verschwörungstheorien werde oft den Juden die Rolle einer kleinen, einflussreichen, elitären Gruppe zugeschrieben, welche die Weltgeschicke steuere, ihren eigenen Vorteil suche und der Bevölkerung schade, erklärt Nikolai Schreiter. Auch dazu hat er nicht nur zahlreiche Beispiele aus bayerischen Großstädten bereit, sondern auch eines aus Sonthofen: Im Dezember 2020 behauptete dort ein Redner auf einer Demonstration, „Corona sei der jüngste Teil eines alten Plans zur Errichtung einer „Neuen Weltordnung“, die den Menschen die Freiheit rauben würde. „Sehr reiche Familien“ kontrollierten das „Geldsystem in den Vereinigten Staaten und damit in der ganzen Welt“. Jeder habe das Recht auf ein eigenes Weltbild, sagte der Redner laut dieser Dokumentation: „Nur, wogegen wir etwas haben, ist wenn uns ein atheistisches oder noch mehr satanistisches Weltbild übergestülpt werden soll.“ Danach habe der Redner ein Lied angestimmt „für alle, die gespürt haben, dass hier Mächte am Werk sind, die uns niederdrücken wollen, die uns alle in ihre Gewalt kriegen wollen.“

Der Vorwurf des „Satanismus“ sei im Antisemitismus immer wieder zu finden, erläutert Nikolai Schreiter. So kursiere zum Beispiel – vor allem in Amerika – die Verschwörungstheorie, es gebe ein geheimes Netzwerk von Eliten, das Kinder entführen, in Tunneln gefangen halten und foltern würde, um ihnen das durch Angst ausgeschüttete Stoffwechselprodukt Adrenochrom abzuzapfen. Die Mitglieder dieser Eliten nutzten es zur eigenen Verjüngung. Solche Verschwörungstheorien blühen insbesondere in Krisenzeiten. In solchen sei man verführt, anderen Schuld zuzuweisen, Sündenböcke zu suchen, um sich selbst zu entlasten: „Wenn die gesellschaftliche Krise auf böse Machenschaften anderer zurückgeführt wird, steht man selbst auf der guten Seite.“ Und man fühle sich anderen überlegen, weil man selbst diese „bösen Machenschaften“ durchschaue, erläutert Nikolai Schreiter.

Chiffren und Feindbilder

Freilich scheue man sich heute, nach der Shoah, der systematischen Ermordung der europäischen Juden im Nationalsozialismus, oftmals „die Juden“ offen als Feindbild zu benennen, führt Nikolai Schreiter aus. Deshalb nutze der moderne Antisemitismus Chiffren wie etwa „Globalisten“ oder konzentriere sich auf Feindfiguren wie den ungarischen Juden George Soros, der sein an der Börse verdientes Vermögen für wohltätige Zwecke einsetze.

Verharmlosung der Shoah

Andererseits werde gerade auf Demonstrationen gegen die Corona-Politik immer wieder die Shoah verharmlost, sagt Nikolai Schreiter und führt dazu Beispiele an: Menschen, die einen Judenstern mit der Aufschrift „Ungeimpft“ tragen, oder ein Plakat, das bei einer Kundgebung im Dezember gesichtet wurde und die Aufschrift trug: „Holocaust 2.0 Geniales Ablenkungsmanöver einer korrupten Versagerpolitik und ihrer Lügenpresse“.

Kritik am Staat Israel und Antisemitismus

Neben solch unangemessenen Vergleichen finden sich unter den dokumentierten antisemitischen Vorfällen auch solche, in denen Menschen persönlich beschimpft oder bedroht worden sind. So erhielt etwa eine jüdische Memmingerin über Facebook im Mai 2021 jene Botschaft: „Freiheit für Palästina. Ich will dir den Kopf abschneiden. Fahr zur Hölle.“ Anlass waren damals eskalierende Auseinandersetzungen zwischen dem Gazastreifen und Israel. Sie führten zu vielen Demonstrationen gegen Israel – auch in Bayern. Anhand einiger Beispiele erläuterte Nikolai Schreiter, wo der Unterschied liegt zwischen faktenbasierter Kritik am Staat Israel und antisemitischer Äußerung.

