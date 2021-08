Hauptwasserleitung in Sonthofen gebrochen

Im Sonthofener Ortsteil Rieden kam am Mittwoch plötzlich Wasser aus dem Boden. Die Straße war gesperrt.

12.08.2021 | Stand: 06:40 Uhr

Nicht schlecht, staunten viele Autofahrer und Spaziergänger, als am Mittwochnachmittag bei rund 27 Grad Lufttemperatur und blauem Himmel, das Wasser aus dem Boden kam. In der Hans-Böckler-Straße im Sonthofer Ortsteil Rieden, ist am Nachmittag eine Hauptwasserleitung gebrochen.

"Noch am Nachmittag haben wir die Hauptleitung freigelegt und gerichtet," so einer der Wassermeister der Stadtwerke Sonthofen. Warum es zum Rohrbruch kam, ist unklar. Die Hans-Böckler-Straße war bis Donnerstagvormittag nur in eine Richtung befahrbar. Autofahrer, die in Richtung Rudi-Park wollten, wurden umgeleitet.

Weitere Nachrichten aus Sonthofen und Umgebung lesen Sie hier.