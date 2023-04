Hausbau: Burgberg will Boden sozialgerecht vergeben

In Burgberg greift eine Richtlinie, wenn neues Bauland ausgewiesen wird. Bei größeren Grundstücken will die Gemeinde Land kaufen und will damit Gutes tun.

Wer in Burgberg eine Fläche mit mehr als 1500 Quadratmetern als Bauland erschließen lassen will, muss sich an die Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung halten. Das beschloss der Gemeinderat und bedeutet: Die Kommune bekommt 40 Prozent des Grundstücks zu günstigen Konditionen – und will diese dann weitergeben als erschwingliches Bauland für Normalverdiener aus der Gemeinde. Denn auch sie sollen die Chance haben, in Burgberg zu bauen und nicht nur diejenigen, die am meisten zahlen können oder ein Baugrundstück erben. Auch in Akams entstehen neue Bauplätze.

Wert steigt sprunghaft

Rathauschef André Eckardt erläutert im Gespräch mit der Redaktion: Wenn Bauland von der Gemeinde ausgewiesen wird, dann werde dieser Grund „vergoldet“. Dann steige dessen Wert sprunghaft von beispielsweise sieben Euro für eine Wiese auf 800 bis 900 Euro pro Quadratmeter. „Wir wollen unseren Teil von diesem Mehrwert abhaben. Nicht, um Gewinn zu erwirtschaften, sondern um Gutes fürs Allgemeinwohl zu tun.“ Er nennt öffentliche Flächen wie Parks oder Spielplätze. Mit einem Weiterverkauf könnten aber auch Investitionen in den Erhalt von Grundschule und Kindertagesstätte finanziert werden.

Wenn ein Grundeigentümer also 10.000 Quadratmeter als Bauland nutzen will, dann bekommt die Gemeinde ihren Anteil von 4000 Quadratmetern zu einem günstigen Preis. Um den zu ermitteln, wird ein Gutachter beauftragt, um den „Verkehrswert“ vor dem Einleiten des Bebauungsplanverfahrens zu bestimmen.

Wohnraum für Einheimische

Betrachtet würden dabei auch die Bodenrichtwerte. Die liegen laut einer Liste des Landratsamts (Stand 1.1.2022) zwischen 95 Euro (Gewerbegebiet Erzflöße) und 335 Euro entlang der Burgberger Ortsdurchfahrt. Momentaner Spitzenreiter der Gemeinde ist der Westen Burgbergs mit bis zu 500 Euro pro Quadratmeter, allerdings für bereits erschlossenes Bauland. Eckardt: „Wir wollen mit den Grundeigentümern etwas Sinnvolles entwickeln und niemanden über den Tisch ziehen.“ Es gehe vor allem darum, Wohnraum für Einheimische zu ermöglichen.

Wesentlich ist laut der Richtlinie, dass eine Bagatellgrenze von 1500 Quadratmetern gilt. Bis zu dieser Größe muss niemand einen Anteil seines Grundstücks an die Gemeinde verkaufen. Bei einer Nachverdichtung innerorts soll der Gemeinderat für jeden Einzelfall entscheiden. Flächen im Eigentum mehrerer Angehöriger werden gemeinsam betrachtet, um ein vorheriges „Zerstückeln“ eines Grundstücks zu vermeiden. Bauten für Zweit- oder Ferienwohnungen werden ausgeschlossen. Über die Verwendung der Flächen, die die Gemeinde via Richtlinie erwirbt, entscheidet der Gemeinderat in jedem Fall extra. Bereits 2016 – damals unter Bürgermeister Dieter Fischer – befasste sich der Gemeinderat mit der „sozialgerechten Bodennutzung“ und fasste einen Grundsatzbeschluss. Der neue Gemeinderat bestätigte 2021 diesen Weg und stimmte vor Kurzem der neuen Richtlinie zu. Das Vertragswerk ist dank zweier Fachbüros so gefasst, dass es rechtssicher ist, sagt der Rathauschef.

14 neue Mietwohnungen

Burgberg ist laut Eckardt die erste Gemeinde im Oberallgäu, die die sozialgerechte Bodennutzung einführt. Ein Grund ist, dass die Gemeinde derzeit kaum Flächen für den Wohnungsbau besitzt. Zwar entstehen in Ortwang ab Herbst 14 günstige kommunale Mietwohnungen. Mehr solcher großen Projekte plane die Gemeinde aber nicht. Aus personellen Gründen und weil die Gemeinde „moderat wachsen“ wolle.

Eine sozialgerechte Bodennutzung werde seit Jahren in München angewandt. „Bei Quadratmeterpreisen von 1500 bis 1800 Euro im Speckgürtel Münchens kann sich sonst ja kaum einer leisten, dort zu bauen“, sagt Eckardt. Doch auch im Oberallgäu wird Bauen immer teurer. Landwirte kristieren hingegen den Flächenfraß im Allgäu.