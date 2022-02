Die Immenstädter Räte stimmen einhellig dem diesjährigen Etatplan der Stadt zu: 26 Millionen Euro werden für diese Projekte ausgegeben.

Einstimmig verabschiedeten die Stadträte von Immenstadt am Donnerstagabend den diesjährigen Rekordhaushalt mit 65,7 Millionen Euro. Rekord sind auch die Investitionen, die die Stadt auf den Weg bringen will. Wobei Bürgermeister Nico Sentner und Kämmerin Franziska Lorenz betonen, dass der Etat Ausnahme-Projekte enthält. Dazu gehören die Erweiterung des Kindergartens Stein und das neue Feuerwehrhaus im Ortsteil Bühl. Insgesamt will die Stadt über 26 Millionen Euro investieren.