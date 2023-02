Helmut Markwort outet sich als "absoluter Fan der Tageszeitungen"

Helmut Markwort spricht beim FDP-Neujahrsempfang der Oberallgäuer und Kemptener Liberalen in Oberstdorf über die „Macht der Medien“.

Er outete sich als „absoluter Fan der Tageszeitungen“, von denen er hofft, dass es sie noch möglichst lange in Papierform gibt. Dagegen sieht Helmut Markwort, Focus-Gründer und FDP-Landtagsabgeordneter, die Berichterstattung im Internet besonders kritisch: „Das ist ein Kampf um Klicks“ und ein Journalismus, „der viel oberflächlicher ist als der in der gedruckten Zeitung“. Das sagte der 86-Jährige als Gastredner beim Neujahrsempfang der FDP-Kreisverbände Oberallgäu und Kempten im Loft-Kino in Oberstdorf.

Neujahrsempfang der FDP: Medien in der Kritik

„Die Macht der Medien“ war das Thema der Diskussionsrunde, in der der Oberallgäuer FDP-Kreisvorsitzender Michael Käser und der Kemptener Vize-Vorsitzende Andreas Dünnebier die Fragen an Markwort stellten. Dabei gab der Gründer von Fokus und Radio Gong einen Überblick über die aktuelle Lage der Medien in Deutschland und sparte nicht mit Kritik.

Mit Sorge sieht Markwort, der seit 60 Jahren in der Medienwelt tätig ist und davon auch zehn Jahre Tageszeitung machte, den Zustand der Zeitungen: „Dort ist eine unheimliche Konzentration in Gang und das ist schlecht für die Meinungsvielfalt, die dadurch stark eingeschränkt wird.“ Allerdings sei der Ausverkauf der Zeitungen dem Verhalten der Leser geschuldet. „Die wandern ab ins Internet“. Als Beispiel nannte er die „Bild“-Zeitung. Die hatte mal vier Millionen Leser, „jetzt ist es noch eine Million“.

Um im Netz bei der „Jagd nach den Klicks“ ganz oben zu stehen, „werden die Schlagzeilen immer reißerischer“, stellte Markwort fest. Aber nicht nur die Seriosität bleibe auf der Strecke. „Manche Online-Medien haben schon die Kulturberichte abgeschafft, weil sie zu wenig angeklickt wurden.“ Weil im Netz zudem „kein Mensch lange Reportagen liest“, komme es zu der besagten Oberflächlichkeit. „Und das sage ich, obwohl ich auch Fokus-Online gegründet habe“, merkte Markwort an.

Focus-Gründer und FDP-Landtagsabgeordneter Helmut Markwort im Oberallgäu

Das „Nachlaufen hinter den Massen“ und die „Demoskopiegläubigkeit“ gebe es genauso in der Politik, konnte sich Markwort einen Seitenhieb auf Ministerpräsident Markus Söder nicht vergleichen: „Der Söder ist ein hochintelligenter und eloquenter Politiker, aber er läuft ohne Kompass der Masse hinterher.“ Die FDP habe es dagegen in der Medienwelt besonders schwer: „Die meisten Medien mögen die FDP nicht“, stellte Markwort fest und gab eine Reihe an Beispielen von Fernsehsendungen bis Zeitungen. Das liege an den Mitarbeitern in den Redaktionen. „Die meisten sind links und ein linker Redaktionsleiter stellt wieder nur linke Volontäre ein.“

Trotzdem brach er eine Lanze für die Tageszeitungen. Stehe im gedruckten Wort eine falsche Nachricht oder ein Fehler, würden sich sofort die Betroffenen melden und eine Richtigstellung verlangen. Und das werde dann auch gemacht. Während man im Netz bei „Fake News“, also absichtlich falschen Meldungen, kaum etwas überprüfe und sie weitgehend stehen lassen. Um die Tageszeitungen, die im Abonnement verkauft werden, zu retten, plädiert die FDP dafür, die Zustellung der Blätter zu subventionieren. Sonst sei die Pressefreiheit in Gefahr.

Mehr auf bayerischer Ebene bewegte sich dagegen Markworts Parteikollege im Landtag, Dr. Dominik Spitzer aus Kempten. Er sieht in der Landtagswahl auf die FDP „eine Riesenaufgabe“ zukommen: „den Wiedereinzug in den Landtag“. Dabei bot er der CSU die Liberalen als Koalitionspartner an: „Wir könnten das wesentlich besser als die Freien Wähler.“

