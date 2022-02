Helmut Rothmayr legt als „Hofnarr“ den Finger in die Wunde

Helmut Rothmayr präsentiert ein neues Solo-Programm als Mundartkabarettist und steckt mit „Wir 18“ in den Proben zur Jubiläumsaufführung der Musical-Gruppe.

„Ein Glück, dass ich nicht davon leben muss“, räumt Helmut Rothmayr ein, wenn er auf seine Situation als Künstler während der Corona-Pandemie zurückblickt. Wie bei den meisten seiner Kollegen, ist auch bei dem Oberallgäuer Mundartautor, Kabarettisten und Liedermacher der Großteil der geplanten Veranstaltungen ausgefallen.

Helmut Rothmayr wegen Corona: "Man will aufhören"

Lediglich zwei Auftritte in der Sonthofer Kultur-Werkstatt fanden in den vergangenen zwei Jahren statt. „Sonst war alles tot. Das ist schade. Ätzend. Man will aufhören. Die Kreativität geht verloren. Man fragt sich, für was man das alles macht, wenn man kein Ziel vor Augen hat. Ich brauche den Druck, um Kreativität aufzubauen“, sagt der 67-Jährige. Und doch hat er in dieser, für Kulturschaffende mehr als schweren Zeit, ein neues Programm geschrieben.

Auf die Frage, was der Anstoß dafür war, muss Rothmayr zunächst schmunzeln, bevor er verrät, dass es die Chefin der Sonthofer Kultur-Werkstatt höchstpersönlich war, die diesen Stein ins Rollen brachte. „Monika Bestle hat zu mir gesagt, ‚ mach was‘ , und mich damit unter Druck gesetzt“, erzählt er lachend.

Neues Kabarettstück: „Idd g’schumpfe isch g’lobt gnüe“

Auch der Titel „Idd g’schumpfe isch g’lobt gnüe“ ist aus der Spontanität heraus entstanden. Allgäuerisch sollte es klingen, das war für den Altstädter klar. Wie schwer es ist, den Titel umzusetzen, will heißen zu schimpfen und zu loben, merkte er jedoch erst später. Da die anvisierten Lockerungen immer konkreter werden, könne er aber mittlerweile selbst mit dem Thema Corona humorvoller umgehen.

Rothmayr selbst bezeichnet sich gerne als „Hofnarr“. Gerne zieht er die Parallele vom Mittelalter in unsere Zeit. Damals war es die Aufgabe der Hofnarren, ihre Herrschaften zu unterhalten. Als einzige konnten sie sich damals das Recht herausnehmen, zu sagen, was schiefläuft, ohne Gefahr zu laufen, dafür mit dem Leben zu bezahlen. Heute entspreche dies in etwa der Freiheit der Kabarettisten, sagt Rothmayr. Daher werde er als Hofnarr nicht nur unterhalten, sondern ebenso „den Finger in die Wunde legen“, verspricht der 67-Jährige.

Als Thema biete sich Corona zwar an, er werde es allerdings nicht tottreten. „Ich werde das Impfen und die darum kreisenden Verschwörungstheorien humorvoll unter die Lupe nehmen, mich mit dem Gendern beschäftigen, die neue Regierung kritisch betrachten, aber auch die Kirche wird ihr Fett abkriegen“, verrät Helmut Rothmayr, was das Publikum in der Sonthofer Kultur-Werkstatt erwartet.

Da der Altstädter sich nicht als reinen Kabarettisten sieht, dürfen sich die Zuschauer auf Lieder, Gedichte, Fotografien und sehr persönliche Alltagsgeschichten freuen. „Mein Schwerpunkt sind die zwischenmenschlichen Geschichten. Ich möchte aber keinen beleidigen“, beschreibt der Künstler selbst sein Programm.

Neues Drehbuch für eine Show

Nicht nur sein Solo-Programm ist in der Pandemie entstanden, Helmut Rothmayr hat in den vergangenen Monaten auch ein Drehbuch für „Wir 18“ geschrieben und steckt mit der Gruppe seit rund vier Wochen mitten in den Proben. Für die bekannte Allgäuer Musical-Showgruppe war die Pandemie ebenfalls extrem belastend. Am 7. März 2020 war der bislang letzte Auftritt von „Wir 18“, seitdem ist die Zukunft des Ensembles ungewiss. „Da stellt sich einem schon die Frage, ob wir aufhören, aber wir wollen unser 50-Jähriges feiern und wir wollen ein Ziel. 50 Jahre sind für eine Gruppe wie unsere etwas ganz Außergewöhnliches“, betont Helmut Rothmayr. Dieses Ziel hat der 67-Jährige seinem Ensemble mit dem Drehbuch „Keiner stoppt den Beat“ geliefert.

Im Gegensatz zu den bisher ernsten Themen, die die Zuschauer von „Wir 18“ gewohnt sind, verspricht Rothmayr diesmal eine humorvolle, fetzige Show. „Der Aufbau entspricht mit Handlung, mitwirkenden Personen und Kostümen dem eines Musicals. Wir haben eine komplett neue Geschichte mit der Musik aus den vergangenen 50 Jahren von „Wir 18“.

Die Lieder sind allerdings teilweise neu arrangiert. Mehr möchte ich noch nicht verraten“, so Rothmayr. Gerne wäre die Gruppe in der Kemptener BigBox aufgetreten, das Risiko war ihnen wegen der Pandemie allerdings zu groß. Da der Immenstädter Hofgarten aufgrund der Asbestbelastung als Spielort ausfällt, sind die angesetzten vier Konzerte im November im Oberstdorf-Haus geplant.

