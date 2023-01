Hier können im Oberallgäu noch Weihnachtsbäume entsorgt werden

Wird der Christbaum nicht bei einer Sammelaktion abgeholt, entsorgen Bürger ihn in der Regel an Wertstoffhöfen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten.

19.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vor rund vier Wochen wurden sie noch aufwendig geschmückt, nun haben sie ausgedient und sollen entsorgt werden. Doch wohin mit den alten Weihnachtsbäumen? Sofern es in Gemeinden keine besonderen Sammelaktionen gibt, sind Christbäume an den Wertstoffhöfen mit Grüngutannahme zu entsorgen, teilt die Pressesprecherin des Landratsamts Oberallgäu Franziska Springer mit.

Den Weihnachtsbaum neben den Wertstoffinseln abzustellen sei grundsätzlich nicht zulässig. „Es sei denn, diese wurden von den Gemeinden ausdrücklich als öffentliche Sammelstelle angegeben“, sagt Springer. Ansonsten könne die Ablagerung mit einem Bußgeld geahndet werden. Ebenso sei es verboten, Christbäume irgendwo im Wald zu entsorgen.

In Immenstadt sammelt der Betriebshof bis zum 20. Januar die Bäume ein

Für Sammelaktionen verweist die Pressesprecherin auf die Gemeindeblätter oder auf die Internetseiten der Gemeinden. Dort seien sowohl die Termine als auch die öffentlichen Sammelstellen ersichtlich. Der städtische Betriebshof in Immenstadt sammelt beispielsweise die Weihnachtsbäume noch bis Freitag, 20. Januar ein. Die Bäume müssen sichtbar am Grundstück abgestellt werden. Zudem müssen die Bürgerinnen und Bürger darauf achten, dass kein Christbaumschmuck mehr am Baum hängt.

(Lesen Sie auch: Oberstdorfer Christbaum: "Bild" macht Klaus King und sich selbst zum "Verlierer")

In Sonthofen sollen Weihnachtsbäume auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Menschen, die nicht zum Wertstoffhof fahren können, sollen ihren Baum im Bereich der nächsten Wertstoffinsel ablegen. Auf keinen Fall sollen Bäume auf der nächsten freien Fläche oder in der Natur entsorgt werden, teilt die Stadt mit. Die Mitarbeiter im Bauhof bitten darum, dass die Ausnahme nicht zur Regel wird.

Weihnachtsbäume können auch verwertet werden

Wer nicht zum Wertstoffhof fahren will, könne den Baum auch selbst verwerten, teilt Springer mit. „Er kann klein geschnitten und gehäckselt im Garten verrotten.“ Ein unbehandelter Baumstamm könne nach einer Trocknungszeit von zwölf bis 24 Monaten auch als Brennholz für den Ofen dienen. „Hier sollte man sich bewusst sein, dass Nadelholz sehr stark harzt. Das Harz kocht bei hoher Hitze und kann aus den Scheiten herausspritzen“, sagt Springer. Aus diesem Grund sollte man den Weihnachtsbaum nur in geschlossenen Kaminen verbrennen. „Das Harz kann sich aber auch an der Kaminscheibe festsetzen, was nur schwer zu reinigen ist“, sagt die Pressesprecherin.

Statt auf den Wertstoffhof können Bürgerinnen und Bürger ihre Christbäume auch zur Vergärungsanlage OA-Süd in Burgberg bringen, sagt Thomas Settele vom Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). Settele verweist ebenfalls darauf, dass jeglicher Weihnachtsschmuck im Vorfeld entfernt werden müsse.

Lesen Sie auch: Christbaum entsorgen im Allgäu: Termine, Sammlungen, Wertstoffhöfe