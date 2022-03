Hilferuf aus Odessa: Ex-Oberallgäuer Dirigent fürchtet um die Zukunft seiner Studenten

Dirigent Maximilian Jannetti will seine Studenten und Musiker in Odessa unterstützen. Dazu hat er sich an Menschen im Allgäu gewandt, wo er früher tätig war.

18.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Noch herrscht Krieg in der Ukraine, und noch weiß niemand, wann der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Angriff auf das Land ein Ende findet. Und doch drängt sich die Frage auf: Was kommt danach? Maximilian Maria Jannetti macht sich darüber „große Sorgen“. Der Dirigent, der über viele Jahre hinweg Blasorchester im Oberallgäu geprägt hat, leitet seit 2019 an der Nationalen Musikakademie in Odessa die Abteilung für Opernvorbereitung (wir berichteten). Vor dem Krieg unterrichtete er dort mit seinen Kollegen 140 Gesangsstudenten und hatte ein eigenes Opernorchester. Er trage Verantwortung für 230 Musiker, berichtet er, einschließlich jener des Stadttheaters „Salik“, in dem er vor drei Wochen die Leitung des Blasorchesters übernommen habe. Diesen Menschen möchte er helfen. Denn er befürchtet nach dem Krieg einen „großen Kahlschlag“ in der Kulturszene.