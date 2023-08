Himmelsbach schreinert in Sonthofen in der dritten Generation

Die Schreinerei Himmelsbach in Sonthofen ist seit 75 Jahren im Familienbesitz. Erst war es ein Ein-Mann-Betrieb, heute beschäftigt das Unternehmen sieben Leute.

Seit 75 Jahren gibt es die Schreinerei Himmelsbach in Sonthofen. Was als Ein-Mann-Betrieb begann, ist jetzt eine Firma mit sieben Leuten: Thomas und Nicole Himmelsbach mit ihren vier Gesellen und einem Auszubildenden. In dem Familienunternehmen ist mittlerweile die dritte Generation am Ruder.

Meinrad Himmelsbach legte den Grundstein

Es begann vor 75 Jahren mit Meinrad Himmelsbach. Der Großvater des heutigen Inhabers legte damals den Grundstein für das Familienunternehmen, indem er sich in Sonthofen mit einer Schreinerei selbstständig machte. Danach folgte sein Sohn Gotthard Himmelsbach mit seiner Frau Renate und schließlich übernahm Thomas Himmelsbach mit seiner Frau Nicole den Betrieb.

Seit 1969 in der Berghofer Straße 5

Nach mehreren Umzügen und Erweiterungen findet der Kunde die Firma seit 1969 in der Berghofer Straße 5. Nachdem Thomas Himmelsbach die Meisterprüfung abgelegt hatte, übernahm er 2008 den elterlichen Betrieb. Stolz ist er darauf, dass die Schreinerei Himmelsbach von Anfang an auch Ausbildungsbetrieb war und ist. Jeweils im Turnus von zwei Jahren wird ein neuer Auszubildender im Schreinerhandwerk eingestellt. (Lesen Sie auch: Brotprüfer Manfred Stiefel in Sonthofen: So bewertet er die Backwaren)

In ihrem Angebot ist die Schreinerei breit aufgestellt: Die Produktpalette aus Holz reicht „von individuellen Einzelstücken bis hin zu kompletten Innenausbauten“, sagt Nicole Himmelsbach. Beim Innenausbau biete das Traditionsunternehmen auch Komplettlösungen an.

"Alles aus einer Hand"

Laut Thomas Himmelsbach arbeite sein Betrieb dabei mit zahlreichen Partnern anderer Gewerke zusammen – von der indirekten Beleuchtung in einem gefertigten Möbelstück bis zum Elektriker oder Sanitär-Spezialisten. „Der Privat- und Gewerbekunde erhält somit alles aus einer Hand“, erklärt Himmelsbach.

Entsprechend weit gefächert sei der Kundenkreis, der Hotellerie, Gastronomie, Arztpraxen und Geschäfte umfasse. Aber auch Privatkunden gehören dazu. Ihnen würden Lösungen für alle Wohnbereiche angeboten – vom Eingang über Schlaf-, Wohn- und Esszimmer bis zu Bad und Küche.

Zunächst eine Vor-Ort-Beratung

Am Anfang stehe eine Vor-Ort-Beratung. „Dabei nehmen wir nicht nur Maß, sondern erarbeiten mit dem Kunden auch Lösungen“, sagt der Schreinermeister. Anschließend folgten Planung und Ausführung.

In einer kleinen Ausstellung im Betrieb können sich die Kunden ein Bild vom Leistungsspektrum der Schreinerei machen. Dort finden sich auch Muster, um das passende Holz und weitere Materialien auszusuchen. Außerdem bietet Nicole Himmelsbach den Verkauf der Bettsysteme von „Relax 2000“ an. Dabei können die Kundinnen und Kunden vor Ort „Probe liegen“ und sich spezielle Schlafsysteme samt Matratzen prüfen.

