Hindelanger Kirche wird für zwei Millionen Euro saniert

Pfarrkirche weist Risse an den Wänden und Fäulnis im Gebälk auf. Die Arbeiten beginnen im Chorraum. Wie der Kirchenpfleger die aktuelle Gefahr einschätzt.

17.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Vor 150 Jahren ist die Bad Hindelanger Pfarrkirche geweiht worden, jetzt stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an, die in zwei Jahren ungefähr zwei Millionen Euro verschlingen. So steht es in einem Spendenbrief der Pfarreiengemeinschaft Bad Hindelang. Es geht unter anderem um die (Stand-) Sicherheit der Pfarrkirche. Und da erinnert sich manch einer an den Mai 2017, als sich in der Vorderburger Kirche Putz von der Decke löste und fünf Gottesdienstbesucher verletzte. Solch ein Szenario kann sich der ehemalige Bürgermeister von Bad Hindelang und jetzige Kirchenpfleger, Roman Haug, nicht vorstellen. „Es besteht keine akute Gefahr, wir wollen aber rechtzeitig reagieren.“