Bergsteiger sitzen erschöpft im Schneefall fest: Bergwacht Hinterstein rettet zwei junge Männer

Die Bergwacht Hinterstein hat am Hindelanger Klettersteig zwei junge Männer gerettet. Schnee, Nebel und Altschneefelder erschwerten den Einsatz.

30.05.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Am Hindelanger Klettersteig nahe Oberstdorf mussten am Sonntagnachmittag zwei Bergsteiger von der Bergwacht gerettet werden. Wie die Bergwacht Hinterstein in einem Facebook-Post schreibt, setzten die beiden Männer gegen 15 Uhr einen Notruf ab. Wegen eines Altschneefeldes schafften sie es nicht mehr vom Grat abzusteigen und saßen erschöpft fest.

Bergrettung am Hindelanger Klettersteig: Nebel erschwerte den Einsatz

Durch das Telefonat mit den beiden Bergsteigern, konnte sich der Einsatzleiter der Bergwacht ein Bild der Lage machen und den Standort bestimmen. Daraufhin wurden zwei Bergretter mit einem angeforderten Rettungshubschrauber zum Höhenplateau "Koblat" geflogen, so die Bergwacht weiter.

Von dort aus machten sie sich zu Fuß auf den Weg zu den beiden Bergsteigern, die sie rund eine Dreiviertelstunde später auf einer Höhe von 2.100 Metern erreichten. Vor Ort herrschte zu diesem Zeitpunkt dichter Nebel und Schneefall. Bis auf leichte Unterkühlungen ging es den beiden Hilfesuchenden gesundheitlich offenbar gut. Sie konnten mit Unterstützung der Bergretter selbständig absteigen. Dabei wurden sie vom Grat bis zum Wanderweg am Kobalt über die steilen Altschneefelder mit Seilen gesichert.

Bergsteiger können nicht von Hubschrauber gerettet werden

Da sich das Wetter im Laufe der Rettungsaktion weiter verschlechterte, konnten die Bergsteiger dort nicht wie geplant von einem Polizeihubschrauber abgeholt werden. Die Besatzung des Hubschraubers hatte zuvor nach einem kurzen Erkundungsflug abbrechen müssen, da die Nebeldecke mittlerweile bis ins Tal reichte, so die Bergwacht auf Social Media weiter. Stattdessen liefen die jungen Männer gemeinsam mit den Bergrettern zu Fuß etwa drei Stunden bis zur Käseralpe. Dort wurden sie von zwei Fahrzeugen der Bergwacht abgeholt. Um etwa 20 Uhr erreichten sie schließlich das Tal, wo sie von ihren Eltern in Empfang genommen wurden. Die beiden jungen Männer seien zwar erschöpft aber nicht verletzt gewesen und konnten daher nach Hause fahren.

Bergwacht Hinterstein wird auf Facebook gefeiert

Die Bergwacht Hinterstein, die mit insgesamt sechs Rettern im Einsatz war, warnte auf ihrer Facebook-Seite noch einmal davor, dass es derzeit noch ausgedehnte Altschneefelder in den Hochlagen der Allgäuer Alpen gibt. Dies könne bestimmte Passagen "für wenig erfahrene Bergsteiger unpassierbar oder lebensgefährlich machen". Zusätzlich wären viele Markierungen und Pfade nicht zu erkennen. Auf Facebook wurden die Bergretter für ihren gelungenen Einsatz gefeiert. Viele bedankten sich für den unermüdlichen Einsatz der Helferinnen und Helfer.

