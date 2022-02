Hindelanger Metzger bereiten sich auf Weltmeisterschaft vor

Die Geschwister Katharina und Matthias Endrass aus Bad Oberdorf bereiten sich auf die Weltmeisterschaft im Metzgerhandwerk vor. Was am Ende übrig bleibt.

25.02.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Sie tragen Kettenhemd und Kettenhandschuhe, neben ihnen liegen Messer, eine Säge und ein Beil. Im kommenden Jahr treffen sich Fleisch-Profis aus aller Welt in Sacramento (US-Bundesstaat Kalifornien) und kämpfen dort um den Weltmeistertitel im Metzgerhandwerk. Mit dabei sein werden dann auch zwei Oberallgäuer aus Bad Oberdorf: Die Geschwister Katharina und Matthias Endrass treten im deutschen Team „Butcher Wolf Pack“ an.

Durch ein Casting kamen die beiden Geschwister aus dem Allgäu in die deutsche Mannschaft. Während Katharina um den Titel „Young Butcher“ (junge Fleischerin) kämpft, ist ihr Bruder Matthias in der Mannschaft der Erwachsenen. „Wir sind alle gut in dem, was wir tun, aber wenn man nicht im Team arbeiten kann, hat man da nichts verloren“, so der 33-Jährige. Immer wieder absolvieren die Teilnehmer ein Trainingswochenende in Augsburg oder in Landsberg. Aber auch in der Metzgerei ihrer Familie in Bad Oberdorf trainieren die beiden wöchentlich. „Wir zerlegen dabei alle Tiere. Die Produkte gehen dann auch in den Verkauf. Wichtig ist, dass wir so wenig Abfall produzieren wie möglich, ansonsten bekommen wir einen Punkteabzug“, so der 33-Jährige.

Matthias Endrass aus Bad Oberdorf: „Die Franzosen können was“

Vergleichbar mit einem Leistungswettbewerb in Deutschland sei der Wettbewerb nicht, sagt Matthias Endrass. Doch bei einem früheren Wettbewerb in Irland war das deutsche Team schon von manchen überrascht. „Die Franzosen können einiges, das war schon eine Hausnummer“, sagt Endrass.

Kommenden Herbst wollen die Deutschen den Titel nach Hause holen. „Jeder muss nicht alles können. Wenn einer etwas nicht kann, macht es halt ein anderer, der da schon Erfahrung hat“, schildert der 33-jährige Hindelanger.

Ziel bei der WM: ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen verarbeiten

Die Mannschaften haben bei der Weltmeisterschaft drei Stunden und fünfzehn Minuten Zeit, um ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen zu verarbeiten. Blitzschnell und gekonnt muss das Fleisch zerlegt und anschließend veredelt werden. Gewürze, Marinaden und andere Zutaten dürfen die Metzger selbst mitbringen. Die Herausforderung liegt nach Angaben der Teilnehmer darin, Neues zu erfinden, was aber auch im Alltag hergestellt, verkauft und zubereitet werden kann.

Neben dem Wettbewerb im Team, tritt Katharina Endrass als Einzelkämpferin an. In der Gruppe der „Young Butcher“ kämpft die gelernte Metzgereifachverkäuferin um den Titel als Weltmeisterin. Nach dem Vorbild der World Butchers’ Challenge hat die 28-jährige nur zwei Stunden und fünfzehn Minuten Zeit, um die Schnitte in eine Reihe von vorher festgelegten Produkten zu machen und ihre eigenen Kreationen zu verwirklichen.

Anfangs war die junge Allgäuerin nicht für das Team geplant. Doch sie wurde nachnominiert und darf jetzt mit in die Vereinigten Staaten und dort ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt nehmen an der „World Butcher Challenge“ 16 Nationen teil. Neben Deutschland sind auch Mannschaften aus Brasilien, Kanada, Bulgarien, Griechenland, Irland, Südafrika und Neuseeland am Start.

