Hindelanger Verein will schon lange weg von fossilen Brennstoffen

Bad Hindelang Mitinitiator eines Clubs in Bad Hindelang, der das Ziel hat, weg von fossilen Brennstoffen zu kommen, war 1995 der damalige Bürgermeister Roman Haug. „Sonnenwende“ heißt der Verein, der seitdem Energiesparpotenziale aufzeigt, Sammelbestellungen abwickelt und Vorträge zum Klimaschutz anbietet. Aus den 60 Mitgliedern sind heute knapp 100 geworden. Jedoch: Die Jungen fehlen.

„Friday for Future“- Protestaktionen laufen auf der Straße ab. Aber Vorträge wie „Alles Wasserstoff oder was?“ am Freitag, 8. Juli, ab 19 Uhr im Kurhaus interessieren im Regelfall nur Ältere, sagt Haug. Der Vortrag findet im Rahmen der öffentlichen 25-Jahr-Feier des Vereins statt, die coronabedingt zwei Jahre verschoben wurde.

Als mit Franz Alt eine hitzige Diskussion entbrannte

Haug erinnert sich an die Energietage, die vom Verein dreimal durchgeführt wurden. Auch der damalige Fernsehmoderator und Autor des Buchs „Die Sonne schickt uns keine Rechnung“, Franz Alt, war 1999 mit auf dem Podium, als eine hitzige Diskussion über die Wasserkraft an der Ostrach entbrannte, die Alt befürwortete. „Unser Verein hat sich auch für ein Kraftwerk an der Eisenbreche ausgesprochen“, sagt Haug. Ein Gericht entschied allerdings 2019, dass dieses vielfach geschützte Gebiet am Oberlauf der Ostrach nicht genutzt werden darf.

Er hat 1996 gesagt, dass "unter Umständen das Klima kippt"

Die Energietage waren nicht nur theoretischer Natur: Ortsansässige Fachbetriebe und Installateure beteiligten sich. Es gab dabei auch Infos zu Kraftwärmekopplung, Wärmedämmung oder Holzkesselanlagen. „Funktion und Aufbau eines Solarkollektors“ zeigte ein Fachmann beispielsweise 1997. Bereits 1996 hatte Dr. Ludwig Bölkow bei einem Sonnenwende-Energiegespräch in Hindelang gesagt, dass „unter Umständen das Klima kippt“. Er wird in einem Artikel unserer Zeitung damals auch so zitiert, dass für die Notwendigkeit des energetischen Umdenkens „in der breiten Bevölkerung noch kein Bewusstsein ist“. Haug sagt heute, dass erst der Krieg in der Ukraine dieses Bewusstsein schärft.

In den 90er-Jahren waren Sonnenkollektoren im Fokus, die Wasser aufheizen. Der Verein organisierte Sammelbestellungen. Heute sei der Fokus auf Photovoltaik, um mit dem gewonnenen Strom auch Wasser aufzuheizen. Zehn Prozent der Energie in Bad Hindelang würden heute über PV-Anlagen gewonnen. Dem Verein „Sonnenwende“ gehört die PV-Anlage auf dem Hindelanger Pfarrhaus, er ist beteiligt an dem von ihm initiierten Bürgerkraftwerk an der Schule. Neben Haug hatten den Verein seine Vorstandskollegen Karl Proksch und Franz Hatt mitinitiiert.

