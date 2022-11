Hingucker oder „Monstrum“? Diskussion über einen Felsbrocken vor dem Alpenstadtmuseum Sonthofen

Ein Kalktuffstein sorgt im Bauausschuss Sonthofen für Diskussionen. Er steht auf dem Vorplatz des neuen Alpenstadtmuseums. Was der Stein des Anstoßes ist.

15.11.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ist ein markantes Detail auf dem Vorplatz am neuen Sonthofer Alpenstadtmuseum gelungen oder nicht? Darüber diskutierten die Mitglieder des Bauausschusses. Der Stein des Anstoßes war – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Gestein: Denn an dem neu gestalteten Gebäude steht inzwischen ein Felsblock aus Tuffstein – und der gefiel Michael Borth (Grüne) nicht. Ein konkretes Ergebnis gab es am Ende der Debatte nicht. Allerdings gab Bürgermeister Christian Wilhelm bekannt, wann das Alpenstadtmuseum nach jetzigem Stand eröffnet wird: am Donnerstag, 26. Januar.

Bereits im Oktober hatte Borth im Bauausschuss bemängelt, dass der ausgewählte Tuff nicht heimisch in der Region sei und die Fichtenbepflanzung auf dem Felsbrocken nicht geeignet sei. In der jetzigen Sitzung sprach Borth gar von einem „Monstrum“ und ergänzte: „Weniger ist mehr.“ Diplom-Ingenieur Andreas Kicherer vom beauftragten Büro OK Landschaft aus München wurde deshalb um Stellungnahme gebeten, was dieser nun persönlich im Bauausschuss tat. Der aufgebaute Kalktuffstein aus Polling bei Weilheim (Oberbayern) beziehe sich auf den Hinanger Wasserfall. Dort fänden sich ebenfalls zahlreiche Steine aus Kalktuff, die mit Fichten bewachsen seien. Josef Zengerle ( CSU) warf dazu ein, dass es am Wasserfall „tolle Brocken“ gebe, die man hätte verwenden können. Dann hätten sich die Verantwortlichen die Anfahrt über 100 Kilometer sparen können.

Auch andernorts war von einem "Monster" die Rede

Kicherer ergänzte, der Kalktuff sei ein „wahnsinnig schöner Stein“. Ein ähnliches Projekt sei andernorts zunächst auch skeptisch gesehen worden. Auch dort sei zunächst von einem „Monster“ die Rede gewesen, das wegmüsse. „Später fanden es alle gut“, berichtete Kicherer. Zur Kritik am Fichtenbewuchs antwortete er: Sollten diese nicht wachsen oder vertrocknen, könne man überlegen, diese abzuschneiden. Denn hinter dem Stein stehe ein anderer Baum, der die „Rolle der Fichten“ dann übernehmen könne. Christian Lanbacher warf ein, dass es „nur noch zwei Quader“ seien, wenn die Bäume einfach abgeschnitten würden. Kicherer betonte, er wolle es gern vermeiden, die Pflanzen auf dem Brocken abzusägen. Er sei zuversichtlich, dass die Bäume weiter grün seien. Eine Bewässerung ist laut Konzept vorgesehen.

Stadtrat Borth: Kommune sollte keine Nachteile haben, wenn es Probleme mit dem Bewuchs gibt

Borth ergänzte, es gebe viele Gesteine, die charakteristischer für die Region seien: etwa Nagelfluh oder Grünsandstein. Der Stadtrat der Grünen appellierte, dass die Kommune keine Nachteile haben sollte, wenn es Probleme mit dem Bewuchs auf dem Kalktuff gebe.

Siegfried Zint (CSU) schlug vor, an dem Stein ein Hinweisschild anzubringen, mit dem erklärt werden sollte, dass es eine Verbindung zum Hinanger Wasserfall gebe.