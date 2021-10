Hinterstein: Kampfhund attackiert Mädchen - Siebenjährige verletzt im Krankenhaus

Ein Kampfhund hat ein sieben Jahre altes Mädchen in Hinterstein gebissen.

18.10.2021 | Stand: 13:31 Uhr

Am Sonntagnachmittag (17. Oktober 2021) riss in Hinterstein, einem Ortsteil von Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) der Hund eines Urlaubers sein Hundegeschirr ab und griff ein sieben Jahre altes Mädchen an. Wie die Polizei mitteilt, pflückte das Mädchen gerade auf einer Wiese Blumen. Das Kind wurde in die Schulter gebissen.

Der Hund der Rasse American Staffordshire hatte keinen Maulkorb an und gilt laut Polizei in Bayern als Kampfhund. Das Kind wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, wie die Polizei mitteilt.

