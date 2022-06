Das Konrad-Zuse-Kraftwerk bei Hinterstein wird eröffnet. Dort sind zwei Wasserkraftschnecken im Einsatz. Warum Anwohner zuerst skeptisch waren.

25.06.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Das Wasserkraftwerk an der Wehranlage vor Hinterstein heißt „Konrad-Zuse-Kraftwerk“. Es liegt direkt neben dem Wanderweg, der von Bad Hindelang hinter ins Tal führt. Die automatische Steuerung ist in einem kleinen Holzhaus untergebracht. An der Umzäunung ist ein türkisfarbenes Schild: „So kommen Fische durchs Wasser“ heißt es dort.

