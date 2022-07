Hiobsbotschaft: Dieser Top-Spieler fehlt dem 1. FC Sonthofen gegen Durach

Dem 1. FC Sonthofen bricht vor dem Derby am Mittwoch gegen den VfB Durach eine wichtige Stütze weg. Die Hausherren sind dennoch klarer Favorit.

19.07.2022 | Stand: 19:25 Uhr

Es war ein solider Auftakt – jetzt wartet schon ein Kracher. Mit dem 3:1 (0:1)-Auswärtssieg beim TSV Weißenburg sind die Fußballer des 1. FC Sonthofen standesgemäß in die Landesliga-Saison gestartet. Und schon zum zweiten Spieltag steht das erste Derby der noch jungen Saison an: Am Mittwoch empfängt der FCS den VfB Durach ab 19.30 Uhr in der Baumit-Arena. Vor dem Duell ereilte die Gastgeber am Dienstag eine Hiobsbotschaft: Routinier Andreas Hindelang fällt nach einer Knieverletzung aus dem Auftakt-Spiel fürs Erste aus. Wir trafen den 35-Jährigen zum Gespräch über seine Verletzung, den Start seines Teams und das Feuer im Derby.

Herr Hindelang, eine Verletzung im ersten Saisonspiel ist immer bitter. Was ist Sonntag passiert?

Andreas Hindelang: Ich habe einen langen Schritt am Sechzehner gemacht und der Gegenspieler ist mit dem gesamten Gewicht auf mein Knie gefallen. Ich bin weggeknickt und musste raus. Aber ich hatte vielleicht Glück im Unglück.

Sie haben schon eine Diagnose?

Hindelang: Ja und nein. Die Innenbänder sind intakt, etwas überdehnt. Aber es ist Flüssigkeit drin und jetzt muss ich beim MRT hoffen, dass am Meniskus nichts ist.

Wie sehr frustriert die frühe Verletzung nach guter Vorbereitung?

Hindelang: Es nervt, schmerzt und es war ein totaler Schock. Ich habe sehr viel gearbeitet – gerade, weil wir unter uns älteren Spielern gesagt haben, dass wir noch einmal richtig Gas geben wollen. Ich habe das Gefühl, wann immer ich richtig fit starte, verletzte ich mich. Es nervt noch mehr, wenn es so passiert – und nicht meine Schuld ist.

Wie sehen Sie Ihren Saisonstart?

Hindelang: Im Grunde haben wir einen hochverdienten Sieg gefeiert. Wir waren spielbestimmend, haben es nur lange verpasst, uns dafür zu belohnen. Dann haben wir einen blöden Konter bekommen, den man noch auch mal mit einem Foul verteidigen kann. Aber wir müssen uns nichts vorwerfen.

Was ist zu Beginn schiefgelaufen?

Lesen Sie auch

Bayernliga in Reichweite: So geht der 1. FC Sonthofen in die Relegation gegen Dachau Fußball

Hindelang: Gar nichts. Es gab nur den einen Fehler. Wir waren sehr dominant, aber nicht konsequent genug. Weißenburg hatte sogar nur eine Chance, soweit ich weiß.

Zeugt es von Qualität, wie Ihr Team das Spiel gedreht hat?

Hindelang: Wir haben uns am Ende – auch durch die Einwechslung von Marc Penz – belohnt. Da ist nach der Pause eine gute Dynamik in unser Spiel gekommen. Wir haben hier gut dazugelernt.

Wie meinen Sie das?

Hindelang: Dass wir ruhig sind und nie die Geduld verlieren, wenn es gegen solche Gegner zäh ist.

Haben Sie Nervosität bei den Jungen im Team festgestellt?

Hindelang: Nein. Auch alle Jungen haben ihre Sache sehr gut gemacht. Marco Faller zum Beispiel war sehr engagiert, auch wenn noch etwas in der letzten Entscheidung fehlt. Alle waren präsent.

Wo steht die Mannschaft aktuell?

Hindelang: Das ist noch schwer zu sagen, dafür braucht es mehr Spiele. Aber es hat zum Start schon mal gut ausgeschaut. Wir brauchen nur noch einen besseren Mix aus Ruhephasen und Pressing.

Sehen Sie da die größte Baustelle?

Hindelang: Es gibt immer genug Arbeit, überall. Aber es geht für uns darum, eine Mischung zu finden, um auch mal Ruhe ins Spiel zu bringen. Wenn wir immer nach vorne spielen, sind wir bald kaputt. Wir müssen uns auch mal trauen, am Ball Ruhe auszustrahlen, das können wir. Und wir Jungs vorne können immer wieder am letzten Willen arbeiten. Aber die Pause war kurz, wir haben noch Zeit.

Was gefällt Ihnen gut am Team?

Hindelang: Wir haben einen starken Konkurrenzkampf und wenn bald alle Verletzten dazukommen, sind wir eine super Truppe. Alle sind sehr engagiert im Training und man spürt, wie wir uns gegenseitig besser machen. Und das gibt auch den Jungs auf dem Platz ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man die Jungen einfach ins kalte Wasser schmeißen kann und was Gutes dabei rauskommt.

Jetzt kommt schon Durach – wie geht der FCS in das Spiel?

Hindelang: Mit voller Überzeugung, das können wir ehrlich sagen. Wir haben eine Qualität, die immens ist. Die müssen wir aber auch gegen jeden Gegner zeigen. Wir haben keinen Grund uns zu verstecken, vor allem, weil wir zuhause immer gut auftreten.

Ist es gut, dass so ein Derby so früh in der Saison kommt?

Hindelang: Es kann am Anfang der Saison zwar immer wieder ein Abtasten geben, wenn die Teams ihre Stammformation finden. Aber bei solchen Spielen macht das keinen Unterschied – das darf es nicht. Denn es macht Spaß bei diesem Wetter, bei dieser Kulisse. Und wir müssen zeigen, dass bei uns zuhause nichts anbrennen darf.

Am Spieltagsabend sind die Saisonkarten des 1. FC Sonthofen ab 18 Uhr am Nebeneingang der Baumit-Arena erhältlich.