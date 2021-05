Hat ein Wilderer einen Hirsch in Oberstdorf geschossen?

Ein Jäger findet einen Hirsch mit Schussverletzungen in der Birgsau - und hat sofort einen Verdacht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

09.05.2021 | Stand: 17:34 Uhr

Ein Berufsjäger hat am Samstag in der Birgsau nahe Oberstdorf einen toten Hirsch gefunden und das der Polizei gemeldet.

Laut Polizeibericht hatte das Tier zwei offensichtliche Schussverletzungen im Bauch- und Rückenbereich. Der Hirsch lag in der Birgsau in Oberstdorf an einem Straßenrand.

Wilderei in Oberstdorf? Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Es wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Täter zwischen dem 6. Mai und dem 8. Mai auf das Tier geschossen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oberstdorf unter 08322/96040 zu melden.

