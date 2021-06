Historischer Aufstieg nach 46 Jahren: Wie der FC Oberstdorf seine Meisterschaft erlebt

Der FC Oberstdorf feiert den ersten Bezirksliga-Aufstieg seit 1975. Spielertrainer Maier erzählt, warum sich der Erfolg aber so gar nicht danach anfühlt.

12.06.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Stell Dir vor, Du schaffst Historisches – und nichts fühlt sich danach an. So ähnlich muss es den Fußballern des FC Oberstdorf in diesem Sommer gehen. Immerhin gelang den Kickern um Spielertrainer Andreas Maier der direkte Durchmarsch von der Kreisklasse über die Kreisliga in die Bezirksliga. Und damit der erste Aufstieg in der Klubgeschichte in die höchste schwäbische Spielklasse seit 1975.

Dabei sind wegen der Corona-Pandemie nicht zuletzt die Umstände des Aufstiegs überaus außergewöhnlich – in Deutschlands südlichstem Fußballverein sind auch die Feierlichkeiten „nicht angemessen ausgefallen, wie es ein Aufstieg nach 46 Jahren verdient hätte“, sagt FCO-Spielertrainer Andreas Maier. „Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Wir im Verein wollten durchaus die Saison regulär zu Ende spielen. Und wir hatten auch Hoffnung, dass wir die fünf Spiele durchdrücken können. Aber je länger der Lockdown gedauert hat, umso absehbarer war es, dass abgebrochen wird. Und so fühlt es sich leider nicht nach einem richtigen Aufstieg an.“

Der Ex-Profi, der die sportlichen Geschicke beim FCO seit drei Jahren leitet und maßgeblichen Anteil am anhaltenden Aufschwung hat, spricht vor allen Dingen die „Meisterschaft am grünen Tisch“ an. Bekanntlich hatten sich die bayerischen Vereine mit einer klaren Mehrheit von 71,14 Prozent in einem Votum gegenüber dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) dafür ausgesprochen, die aufgrund der Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/21 abzubrechen.

Andreas Maier: "Außer ein paar WhatApps ist nichts passiert"

Zur Anwendung der in §93 der Spielordnung verankerten Quotienten-Regelung wurden Auf- und Absteiger in den Ligen nach aktuellem Stand ermittelt – Relegationen entfallen. Der FC Oberstdorf lag mit elf Siegen und acht Unentschieden bei zwei Pleiten nach 21 Spielen an der Tabellenspitze der Kreisliga Süd – und ist der Regelung entsprechend aufstiegsberechtigt. 2019 war der Club mit der eindrucksvollen Bilanz von 21 Siegen und vier Remis in 26 Spielen aus der Kreisklasse aufgestiegen. „So unwirklich wie es abgelaufen ist, so war auch die Aufstiegsfeier“, sagt Maier. „Außer ein paar WhatsApps in der Gruppe ist nicht viel passiert.“

Für den Vorsitzenden der Oberstdorfer Kicker ist die Leistung aber ungeachtet der Umstände gar nicht hoch genug einzuschätzen. „Es gleicht einem Märchen, was die Jungs leisten. Zwei Meisterschaften in Folge und der Aufstieg in die Bezirksliga nach 46 Jahren. Und das im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens. Der Fußballgott meint es derzeit gut mit uns“, sagt Hansjörg Donderer. „Aber wir hätten die Saison gerne sportlich zu Ende gebracht. Jetzt hoffen wir auf Normalität und freuen uns auf den Saisonstart“. Dieser ist nach aktuellem Stand für das Wochenende vom 7. und 8. August terminiert.

Lesen Sie auch

Fußball in der Corona-Krise Baggerschaufeln statt Ballzauber: Wie der FC Oberstdorf den Neustart plant

Bis dahin wartet eine Menge Arbeit auf den frischgebackenen Kreisliga-Meister. Denn bis auf ein kurzes Schnuppern in den Trainingsbetrieb im April hat das Team seit nunmehr acht Monaten nicht mehr gemeinsam unterm Nebelhorn trainiert. Am 15. Juni will Maier die Vorbereitung für seine Schützlinge aufnehmen. Die fehlende Fitness nach der langen Abstinenz ist aus Sicht des 37-jährigen Ex-Profis dabei nur eine von zahlreichen Baustellen.

Vorbereitungsstart: "Wir fangen wieder im Minusbereich an"

„Wir alle waren so weit weg von unserem Sport. Es hat sich lange nicht danach angefühlt, als könnten wir bald wieder Fußball spielen“, sagt Maier. „Aber als die Entscheidungen sich abgezeichnet haben, sind wir Tag für Tag heißer darauf geworden.“ Die Vorbereitung hat der Mittelfeld-Regisseur mit acht Wochen bewusst lange gewählt – nach einem zweiwöchigen sanften Einstieg ohne Ball und ohne große Belastungen soll „die Intensität allmählich gesteigert werden“, sagt Coach Maier. „Es waren schließlich insgesamt sogar 13 Monate Pause in den vergangenen 16 Monaten für uns alle. Da fangen wir fußballspezifisch bei null, teilweise sogar im Minusbereich, an.“

Für das gesetzte Ziel „Klassenerhalt“ stehen dem historischen Aufsteiger alle Mann aus dem letztjährigen Kader zur Verfügung. Aus dem Stuttgarter Raum ergänzt Tim Schröder die Torhüter um Kilian Stölzle, vom VfB Durach kommt Angreifer Kubilay Güzel. Im Stab verstärkt ein Urgestein der Oberallgäuer Fußballszene den FCO. Karl-Heinz Schöllhorn, zuletzt Sportlicher Leiter der Reserve beim 1. FC Sonthofen, wird künftig Maier im Scouting unterstützen.

Der FCO scheint bereit zu sein für das nächste große Abenteuer im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens. „Der Wunsch ist groß, dass es wieder in einen normalen Betrieb geht, dass wir alle wieder Fahrt aufnehmen können“, sagt Andreas Maier. „Dann wird uns allmählich vielleicht auch bewusst, dass wir mit dem Aufstieg durchaus etwas geschafft haben.“