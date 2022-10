Historischer Triumph nach 31 Jahren: TVI bricht Bann beim Schwimmfest

Immenstadt holt sich nach langer Durststrecken den Wanderpokal im heimischen Becken. Davor liefern sie sich ein packendes Duell in atemberaubender Atmosphäre.

20.10.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Sie haben lange darauf warten müssen – und es hat sich gelohnt. Nach 31 Jahren haben die Schwimmer des TV Immenstadt beim heimischen Internationalen Immenstädter Schwimmfest den Wanderpokal geholt. Vorangegangen war ein packendes Duell mit dem TV Kempten. Nach dem Event mit über 270 Athleten sprachen wir mit der Sportlichen Leiterin des TV Immenstadt, Birgit Joas, über Verlauf und Lehren der 34. Auflage des Schwimm-Events und über die Resonanz der Athleten.

Frau Joas: Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf des Schwimmfests?

Birgit Joas: Es war gigantisch – rundherum perfekt. Es hat alles geklappt und wenn wir ein Dezibel-Messgerät in der Halle gehabt hätten, wäre es bei der Stimmung explodiert. Ich selbst bin immer noch ganz euphorisch.

Auch aus sportlicher Sicht?

Joas: Absolut. Wir hatten zwei Veranstaltungsrekorde. Sabrina Weger aus Bozen hat sowohl im 50 Meter Freistil (26,41) als auch im 50 Meter Schmetterling (28,79) neue Rekordzeiten aufgestellt.

Und wie hat sich der TVI geschlagen? Sie hatten von einer Standortbestimmung gesprochen ...

Joas: Unser Ziel war es, endlich einmal den Wanderpokal zu gewinnen und das haben wir nach 31 Jahren auch zustande gebracht. Wir hatten unsere Schwimmer darauf eingeschworen, daher waren alle motiviert und haben nach jedem Wettkampf geschaut, wie sie im Vergleich zu Kempten stehen.

Bei all der Euphorie werden Sie mit Sicherheit auch Verbesserungspotenzial entdeckt haben.

Joas: Wir sind definitiv noch in der Grundlagenausdauer. Mein Sohn hat die 400 Meter Lagen und Freistil gewonnen, aber die Spritzigkeit für die kurzen Sachen fehlt uns noch. In den Herbstferien gehen wir ins Trainingslager, danach sollten die Feinheiten auch passen.

Sie hatten drei Schwimmer der Jahrgänge 2013/14 dabei. Wie haben sich die Jüngsten gemacht?

Joas: Sie haben sich gut geschlagen, und ohne Disqualifikation. Sie waren so mutig, die Rollwenden auszuprobieren. Unser Jüngster, Maximilian Hoffmann, war im Jahrgang 2014 der Beste und hat einen Pokal bekommen.

Wie lief das Duell mit Kempten?

Joas: Samstagabend waren wir noch 90 Punkte hinter dem TV Kempten, Sonntagmittag sind wir vier Punkte vor ihnen gelegen. Dann kam ein Staffel-Wettkampf, bei dem Kempten disqualifiziert wurde. Das war ein Vorteil für uns und hat einen zusätzlichen Hype ausgelöst. Unsere Athleten sind danach geschwommen wie die Wilden. Da ist der Knoten so richtig geplatzt. Obwohl sie am zweiten Wettkampftag schon auf dem Zahnfleisch dahergekommen sind, haben sie bis zur letzten Sekunde gekämpft und gewonnen. Letzter Wettkampf war noch die Zehn-Minuten-Staffel, die es nur bei uns gibt. Lärm und Stimmung in der Halle kann man nicht beschreiben – man muss dabei gewesen sein.

Wie war die Resonanz der Athleten und der Vereine?

Joas: Die Vereine, die da waren, haben sich mit Handschlag bei uns bedankt. Einerseits, weil wir es überhaupt durchgeführt haben, und auch dafür, dass es so professionell durchdacht war. Sie haben alles gelobt, den Zeitplan, die Stimmung und die Siegerehrung. Kaufering war zum ersten Mal bei uns, die waren hin und weg und wollen jedenfalls wiederkommen.

Organisatorisch war ja nach dem „Schwimmfest light“ 2021 alles wieder möglich. Wie hat es mit vielen neuen Helfern geklappt?

Joas: Die haben sich schnell eingefügt und es gab nicht einen einzigen Ausfall. Organisatorisch war zwar alles wie gewohnt möglich, wir haben das Einschwimmen aber trotzdem in drei Gruppen aufgeteilt. Das hat uns viel Lob eingebracht. Wir hatten die Vereine vorab um Rückmeldung für diese Maßnahme gebeten. Alle haben gesagt, wie angenehm es für die Teilnehmer war, weil jeder wusste, wann er daran war. Einige wollen das auch übernehmen. Insgesamt hat alles so gut geklappt, dass es fast schon unheimlich war.