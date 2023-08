600 Jahre Marktrecht in Wertach: Anlässlich dieses Jubiläums drehte sich es beim "Wia-frianer-Markt" in Wertach alles um traditionelles Handwerk.

06.08.2023 | Stand: 21:51 Uhr

Historische Spiele für Kinder, Handwerk, so, wie es früher verrichtet wurde. All das gab es beim "Wia-frianer-Markt" in Wertach im Landkreis Oberallgäu. Viele Besucher säumten die Straßen und ließen sich später zeigen, wie beispielsweise vor 200 Jahren die Feuerwehr arbeitete. Kaufleute und "Marketenderinnen" waren in historisches Gewand gehüllt und die Trommler-Garde führte einen kurzen Umzug durchs Dorf an.