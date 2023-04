Hochemotionales Theater: Das Schauspiel "Terror" in Sonthofen

Fesselnde Inszenierung, bravouröse Schauspielkunst, brillante Dialoge: Ferdinand von Schirachs „Terror“ sorgt in Sonthofen für hochemotionales Theater.

27.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Dass Menschen als Waffen eingesetzt werden und der Terrorismus eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, hat sich spätestens seit Nine Eleven in unser aller Bewusstsein eingebrannt. Ferdinand von Schirach hat mit „Terror“ ein hochbrisantes Bühnenstück verfasst, das jetzt in einer bravourösen Inszenierung des Landestheaters Schwaben vor vollem Haus Oberallgäu in Sonthofen gezeigt wurde.

Von Terroristen entführt

Was geschieht, wenn ein Passagierflugzeug von Terroristen entführt wird und auf ein ausverkauftes Fußballstadion zurast? Welche strategischen, militärischen, juristischen und welche moralisch-ethischen Mittel greifen in solch einer Ausnahmesituation? Anhand eines (fachlich akribisch zugespitzten) juristischen Konstrukts wurden diese Fragen in Schirachs Theaterstück eindringlich thematisiert: An Bord von LH 2047 von Berlin nach München sind 164 Menschen. Die Maschine, von einem Terroristen entführt, nimmt Kurs auf die Allianz-Arena. Major Lars Koch, Pilot eines Kampfjets der Bundeswehr, muss reagieren. Wie lauten seine Befehle? Soll, darf er die Passiermaschine abschießen, wenn die Terroristen auf Warnraketen nicht reagieren, nicht einlenken? Die Uhr tickt, die Maschine ist bereits im Sinkflug und rast weiter aufs Fußballstadion zu. 70.000 Menschen könnten sterben. Ein moralisches Desaster für den Major. Entgegen dem Befehl, nicht einzugreifen, entschließt sich Lars Koch, das Flugzeug abzuschießen. Also 164 Menschen zu opfern, um Zigtausende zu retten.

Spannungsvolle Verhandlung

Jetzt steht er vor Gericht und muss seine Entscheidung rechtfertigen. Die Regie (Bettina Rehm) und ihr Ausstatter Lars Georg Vogel versetzen die fiktive Gerichtssitzung in das Innere einer Passagiermaschine. Ein großer Fallschirm schwebt über der Verhandlung. Auf den Sitzen haben neben dem Angeklagten Lars Koch (Michael Naroditski), seine Verteidigerin (Flurina Schlegel) und die Staatsanwältin (Milena Weber) Platz genommen. Der Richter (Klaus Philipp) hat die Zuschauer im Saal als Schöffen verpflichtet, die nach rund eineinhalb-stündiger spannungsvoller Verhandlung das Urteil „schuldig“ oder „nicht schuldig“ fällen sollen.

Tödliche Entscheidung

Ein hochemotionales Geschehen in Gesetzestexte zu gießen, Sekunden-Bruchteile einer tödlichen Entscheidung zu rekonstruieren und formal juristische wie philosophische Facetten in detaillierter Tiefenschärfe auszuformulieren – eine Herausforderung für Dramaturgie wie Zuschauer. Brillante Dialoge, allen voran das leidenschaftliche Plädoyer der Staatsanwältin (Milena Weber), die Verurteilung fordert, weil niemand sich über das Grundgesetz erheben und Leben gegen Leben aufwiegen dürfe. Gekontert von der Verteidigerin, die Gewissensentscheidungen über Prinzipien stellte. Dazwischen der in sich gekehrte und mit sich ringende Angeklagte Koch und der Zeuge Lauterbach (alias Tobias Loth), der in seinem akribischen Statement über Befehl und Gehorsam ins Stottern und Schwitzen gerät. Für bewegende Zwischentöne sorgte als Nebenklägerin die Frau eines der Opfer (Laura Roberta Kuhr). Dass die Menschen in der Maschine ohnehin keine Chance hatten, stand nicht zur Debatte. Auch nicht die eventuelle Möglichkeit, die Arena zu räumen ...

Lebhafte Diskussionen

Lebhafte Diskussionen während der Pause von den „Schöffen“, die danach ihr Urteil entweder durch grün markierte Türen (Freispruch) oder durch rote (Verurteilung) verkündeten. Rund zwei Drittel plädierten für „Unschuldig“ und alle dankten mit wiederholtem Stakkato-Applaus dem grandiosen Ensemble für diesen ganz besonderen spannungsreichen Theaterabend.

Veranstalter war die Kulturgemeinschaft Oberallgäu.

