Quad überschlägt sich am Hochgrat - Fünfköpfige Familie verletzt

Am Hochgrat nahe Oberstaufen ist am Samstag eine Familie auf einem Quad verunfallt. Das mit fünf Menschen besetzte Fahrzeug überschlug sich nach einer Kurve.

Am Hochgrat bei Oberstaufen ist am Samstag ein vollbesetztes Quad umgestürzt und hat sich überschlagen. Laut Polizei wurden bei dem Unfall mehrere Menschen teils schwer verletzt.

Demnach fuhr ein Familienvater das insgesamt mit fünf Personen besetzte Quad. Zwischen seinen Beinen saß sein sechsjähriger Sohn, hinter dem 45-Jährigen saß der elfjährige Sohn des Paares, und ganz hinten auf dem Quad zwängten sich noch die 40-jährige Frau sowie die 43-jährige Schwägerin dazu.

Oberhalb der südlichen Lauchalpe am Hochgrat fuhr der Vater mit dem vollbesetzten Quad dann in eine Rechtskurve, kam vom Weg ab und das Fahrzeug überschlug sich. Dadurch wurden alle Personen vom Gefährt geschleudert.

Die Ehefrau des Fahrers brach sich einen Knochen, die Schwägerin brach sich zwei Rippen. Der Vater und die beiden Söhne kamen mit starken Schürfwunden und Prellungen davon. Am Quad selbst entstand erheblicher Schaden.

Die Verletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern von der Unfallstelle zusammen mit der Bergwacht Oberstaufen geborgen und in die Krankenhäuser nach Kempten und Immenstadt geflogen. Da sich die Unfallstelle im hochalpinen Gelände befand, mussten die Polizeibeamten der Alpingruppe mittels Polizeihubschrauber an die Unfallstelle geflogen werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde im weiteren Verlauf ein Kfz-Sachverständiger ebenfalls per Polizeihubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

