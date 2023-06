Am Tobelweg in Blaichach werden die Besucher gezählt - Warum?

Am beliebten Tobelweg in Blaichach zählt ein Sensor die Wanderer. Das Gerät gehört zu einem Projekt der Hochschule Kempten für einen flexiblen Erlebnisbus.

Am Tobelweg von Blaichach nach Gunzesried hängt an einem Baum ein Kästchen mit Sensor. Dieser registriert die Menschen, die vorbeilaufen. Auf dem Kästchen steht: „Lichtschranke zur anonymen Personenzählung“ sowie Projekt FEB-NAFV. Das bedeutet ausgeschrieben „Flexibler Erlebnisbus für nachhaltigen Freizeitverkehr“. Darüber informiert auf Anfrage der Redaktion Professor Robert Keller. Er ist für das Projekt der Hochschule Kempten zuständig. Aber, um was geht es genau?

Tobelweg in Blaichach - Konzept für Erlebnisbus

Hintergrund sind überlaufene Ausflugsziele und ein hohes Verkehrsaufkommen. Keller sagt: „Die Grenzen der sozialen und ökologischen Tragfähigkeit scheinen – zumindest punktuell – erreicht zu sein. Wir arbeiten an einem Konzept für einen flexiblen Erlebnisbus.“ So sollen weniger Autos fahren, die Straßen entlastet und der CO2-Ausstoß minimiert werden. Bislang seien die öffentlichen Bus-Angebote nicht profitabel. Das soll sich mit dem Projekt, das auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst wird, ändern.

Ziel ist es, den Individualverkehr zu einem Tourismusziel zu minimieren. Andererseits soll der Bus Besucherströme zeitlich und (bei Bedarf) räumlich trennen, also umleiten zu einem weniger frequentierten Ziel.

Wichtig sei eine Steuerungswirkung wie beim „Ausflugsticker“ (www. ausflugsticker.bayern.de), der im Internet abzurufen ist. Dort ist aktuell zu erfahren, wie stark Parkplätze frequentiert sind. Für den flexibel fahrenden Erlebnisbus sollen zudem Hintergrundinfos erfasst und genutzt werden. Ein Beispiel: Wenn die Parkplätze belegt sind, bedeutet das auch, dass das Tourismusgebiet überlaufen ist? In weitläufigen Wandergebieten wie dem Gunzesrieder Tal wird das anders gewichtet als am Alpsee.

Allgäu als Pilotregion

In einer Projektbeschreibung der Hochschule Kempten steht: „Der motorisierte Individualverkehr .... schädigt nicht nur Natur, Klima und Landschaftsbild, sondern auch das Urlaubserlebnis der Gäste und die Tourismusakzeptanz der lokalen Bevölkerung.“ Geforscht werde an „datengetriebenen, flexiblen und emissionsfreien Mobilitätsangeboten“. Das Allgäu sei dafür Pilotregion. Die Ergebnisse sollen auf andere Regionen übertragbar sein.

„Wir probieren Dinge aus und bewerten sie“, sagt Keller. Dabei gehe es nicht darum, Fehler zu vermeiden. Im Gegenteil: „Wir forschen, damit nicht jeder den gleichen Fehler machen muss.“

Aktuelles Beispiel: Der DAV-Bergbus. Solche Angebote gebe es schon seit Jahren in München, bis 31. Oktober auch in Kempten. Die Alpenvereinssektion Kempten testet, ob solch ein Bus, der Ziele zum Wandern und Bergsteigen anpeilt, auch in einer Region mit wesentlich weniger Bevölkerungsdichte als in München ankommt. In das Bergbus-Projekt fließen Erkenntnisse aus dem FEB-Projekt ein.

Übrigens: Am Blaichacher Tobelweg ist die Zählstation angelegt worden, weil ein stark frequentierter Weg gesucht wurde, um den Sensor zu testen, sagt Keller. Der Sensor arbeite ohne Kamera.

