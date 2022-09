Hochwasseralarm: Flutmauer statt Gleissperre in Immenstadt

Seit Jahren wird schon über einen massiven Flutschutz an der Iller bei Immenstadt-Stein diskutiert. Jetzt sollen noch die Grundwasserströme untersucht werden.

Ende August war es wieder soweit – Hochwasseralarm: Mitten in der Nacht musste der Bauhof von Immenstadt ausrücken und die mobile Gleissperre bei Stein errichten. Die soll verhindern, dass das gestiegene Illerwasser an der Stelle den tiefer gelegenen Ortsteil überflutet und – wie im Jahr 1999 – sogar das Boschwerk in Seifen unter Wasser setzt. Als Ersatz für die Gleissperre ist schon seit Jahren eine Hochwassermauer an der Iller im Gespräch. Sie soll den Fluten einen Riegel vorschieben. Dafür müssen zuvor aber die Grundwasserströme untersucht werden.

Pro Jahr muss das Bahngleis bei Immenstadt ein-, zwei- oder gar dreimal gesperrt werden. Dann wird die Barriere an der Stelle aufgebaut. Dafür hat die Stadt einen Bereitschaftsdienst eingerichtet, der bei Hochwassergefahr den Illerpegel an der Messstation Zollbrücke beobachtet. Normalerweise liegt der Pegel dort unter 50 Zentimeter. Erreicht die Iller die Zwei-Meter-Marke, besteht Alarmzustand. Bei 2,90 Meter würde der Bahndamm überflutet. Kurz zuvor wird der Zugverkehr eingestellt und der Bauhof samt Feuerwehr errichtet auf den Gleisen eine Holzwand, die entsprechend abgedichtet wird.

Einen Kilometer lang, zwei Meter hoch

„Das ist immer ein enormer Aufwand, um die offene Flanke an der Stelle zu schließen“, sagt Bürgermeister Nico Sentner. Deshalb drängt die Stadt schon lange darauf, eine Spundwand zu errichten. Sie soll nach einer ersten Entwurfsplanung der Kemptener „Konstruktionsgruppe Bauen“ zwischen den beiden Illerbrücken (Unterzoll- und B19-Brücke) einen Kilometer lang und zwei Meter hoch werden.

Dafür müssen zuvor aber noch die Grundwasserströme untersucht werden. Darauf legt das Wasserwirtschaft in Kempten wert. Denn die Mauer wird auch einige Meter in die Tiefe gehen „und könnte die Hydraulik im Untergrund und damit das Grundwasser beeinflussen“, sagt Robert Kennerknecht vom Immenstädter Bauamt. Kennerknecht sucht derzeit einen Fachmann, der die Untersuchung durchführt. Ein erstes Angebot über 100.000 Euro war der Stadt zu teuer.

Vier zahlen bei Untersuchung mit - wer zahlt beim Bau?

Nach zähen Verhandlungen haben sich jetzt alle Beteiligten darauf geeinigt, die Kosten für die Untersuchung zu übernehmen: Die Summe teilen sich die Stadt, die Deutsche Bahn AG, die Firma Bosch und das Wasserwirtschaftsamt Kempten. Den Löwenanteil zahlen die Stadt und die Deutsche Bahn mit jeweils 35 Prozent.

Noch offen ist die Frage, wer mit welchem Anteil die Ausgaben für den Bau der Mauer übernimmt. Vor zwei Jahren wurden die Kosten von der Konstruktionsgruppe Bauen auf bis zu 3,8 Millionen Euro geschätzt. Vier verschiedene Varianten schlugen die Planer aus Kempten damals vor: eine Trägerbohrwand, eine Stahlbetonmauer auf Bohrpfählen, eine Spundwand mit Stahlblechverkleidung oder eine Spundwand mit Kiespackungen im Gitterrost.

„Langfristig müssen wir zu einer Baulösung kommen“, sagt Sentner. Dabei gehe es nicht nur um die Stadtverwaltung von Immenstadt, die damit entlastet würde. „Eine Hochwassermauer ist für alle Betroffenen die beste Lösung.“ Dann müsste die Bahnlinie nach Kempten nicht mehr gesperrt werden, die Gefahr der Unterspülung der Gleise wäre gebannt und die Anwohner im Seifener Becken samt Boschwerk wären auf der sicheren Seite. Sentner hofft zudem, dass es für den Bau der Spundwand staatliche Zuschüsse gibt.

