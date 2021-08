Der Schutz vor Überschwemmungen in der Winkelbachsiedlung in Immenstadt-Bühl ist fertig. Ein Hochwasserschutz, der aber nicht überall im Allgäu möglich ist.

04.08.2021 | Stand: 21:35 Uhr

Die vergangenen Wochen haben es gezeigt: Starkregen in Verbindung mit Geröll oder einem Hangrutsch bedrohen vor allem Siedlungen an steilen Hängen. Anlieger in Rettenberg und Burgberg wissen um diese Gefahr. Die Bewohner der Winkelbachsiedlung in Immenstadt-Bühl können dagegen jetzt ruhiger den Steilhang hoch zum Immenstädter Horn schauen. Für 1,7 Millionen Euro haben das Wasserwirtschaftsamt Kempten und die Stadt Immenstadt einen Hochwasserschutz für den Winkelbach und Hornbach geschaffen.