Höhepunkte in Neuauflage: Wie die Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang feiert

„Die Elefanten dürfen lauter sein.“ „Das Schiffshorn klingt nach Bodensee, wir brauchen Atlantik.“ Anweisungen dieser Art vernimmt man derzeit auf den Proben der Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang, welche sich intensiv auf das Weihnachtskonzert am Montag, 26. Dezember, im Festsaal des Ofterschwanger Hauses vorbereitet.

Das Weihnachtskonzert, das bereits seit rund 50 Jahren aus dem Kalender der Kapelle nicht wegzudenken ist, wird dieses Jahr zum Jubiläumskonzert. Im Jahre 1947 vom Ehrendirigenten Fredl Bertele, der 2021 starb, gegründet, blickt die Blaskapelle dabei auf ihre musikalische Geschichte zurück.

Zum 75-jährigen Bestehen des Musikvereins hat Dirigent Vincenz Kling ein Programm zusammengestellt, das die Vielfalt des Orchesters widerspiegeln soll. Kraftvolle Fanfaren zur Eröffnung mit „A Little Opening“, die aufregenden Erlebnisse des Hobbit und berührende Melodien mit Gesang der Schwestern Sophie Häberle und Clara Klauss mit „Kumm guat huim“ sind geplant.

"In 80 Tagen um die Welt"

Aber was hat es mit den Elefanten und Schiffshörnern auf sich? Mit dem klangmalerischen Stück „In 80 Tagen um die Welt“ nehmen die Musiker ihre Gäste mit auf eine große Reise. Die eingängige und immer wiederkehrende Melodie der Eisenbahn, in der sie reisen, prägt das Stück. Die Tour startet in London, führt von Italien nach Indien und China und schließlich nach Amerika. Das Stück empfinden die rund 60 Musikerinnen und Musikern selbst als Höhepunkt.

Die zahlreichen langjährigen Besucher werden im Konzert vielleicht die ein oder andere Melodie wiedererkennen, denn Vincenz Kling suchte besondere Höhepunkte aus den Konzerten der vergangenen 20 Jahre heraus, um diese neuaufzulegen. Ein musikalischer Rückblick, gespickt mit neuen Stücken zum Jubiläum des Vereins.

Vier Dirigenten bei Jubiläumskonzert in Ofterschwang

Der Dirigent Vincenz Kling, der bereits seit sieben Jahren die musikalische Leitung des Traditionsvereins innehat, wird in diesem Jahr von gleich drei weiteren Dirigenten unterstützt. Das sei das Ergebnis von jahrelanger, intensiver Jugendarbeit. Der Ehrendirigent, Stefan Gehring, der selbst über viele Jahre die Kapelle leitete, will die zweite Konzerthälfte mit dem „König-Ludwig-Marsch“ eröffnen. Der zweite Dirigent und ehemalige Jugendleiter, Christian Hatt, übernimmt die Stabführung zur schmissigen Perger Polka und Jugendleiter und Jungdirigent, Georg Behr, präsentiert mit „The Mandalorian“ Filmmusik von einem anderen Stern.

Die Karten sind im Gästeamt Ofterschwang erhältlich. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

