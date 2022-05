Hörer von Radio Horeb spenden drei Millionen Euro für Projekte in Afrika

Mehr als drei Millionen Euro kommen bei "Mariathon" zusammen. Das Geld fließt nach Nigeria, Gabun, Malawi, Angola, Mosambik und in den Südsudan.

17.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mehr als drei Millionen Euro für Afrika und weitere Projekte hat Radio Horeb gesammelt. Der christliche Sender katholischer Prägung aus Balderschwang hatte vom 13. bis 15. Mai bei der zehnten Auflage seiner jährlichen Spenden- und Gebetsaktion „Mariathon“ zu Spenden aufgerufen.

Tausende Spender aus dem gesamten Bundesgebiet

Tausende Spender aus allen Teilen Deutschlands haben sich am Mariathon beteiligt. Mehr als 50 Ehrenamtliche aus dem gesamten Bundesgebiet sowie hauptamtliche Mitarbeiter von Radio Horeb nahmen zwischen 6 Uhr morgens und 24 Uhr unermüdlich die Spendenanrufe entgegen. Kardinal Dr. John Onaiyekan, emeritierter Erzbischof von Abuja (Nigeria), und Monsignore Dr. Joseph Kimu aus Lilongwe (Malawi) bedankten sich in Balderschwang für das enorme Engagement aller Beteiligten. Zum Mariathon waren viele Gäste nach Balderschwang gekommen, darunter Vertreter der Radio-Maria-Weltfamilie, Augsburgs Bischof Dr. Bertram Meier und Landrätin Indra Baier-Müller. Im Rahmen des Mariathons waren zudem die Reliquien der Heiligen Therese von Lisieux in der Pfarrkirche St. Anton zu sehen.

Drei Tage Spenden und Gebete

Radio Horeb informierte während der dreitägigen Spenden- und Gebetsaktion laufend über die Situation in den Projekt-Ländern. Zudem gab es Live-Zuschaltungen und Gottesdienstübertragungen nach Afrika. Der christliche Sender sammelte beim Mariathon für Nigeria (sieben neue Radio-Frequenzen und zwei neue Studios), Südsudan (neue Übertragungsstation in Tambura), Ruanda (Erweiterung des Gebäudes von Kibeho), Gabun (neues Studio), Malawi (Fertigstellung des neuen Studios in Lilongwe), Angola (neues Nebenstudio in Uige) und Mosambik (neues Hauptstudio von Radio Maria). Gespendet wurde zudem für den Satelliten, der die afrikanischen Radio-Maria-Stationen untereinander verbindet, sowie für den Unterhalt vieler Sender im Irak, in Syrien, Jordanien und Ägypten und an Marienwallfahrtsorten.

Weltfamilie koordiniert die Hilfsprojekte

Alle Spendengelder kommen direkt den Projekten zugute, koordiniert durch die Weltfamilie von Radio Maria mit Sitz im italienischen Erba, nördlich von Mailand. Radio Maria ist ein Verbund von über 85 unabhängigen privaten katholisch geprägten Radiosendern weltweit, zu dem auch Radio Horeb als deutsche Radio-Maria-Station gehört.

Über 1000 ehrenamtliche Mitarbeiter

Radio Horeb hat seinen Sitz in Balderschwang und weitere Standorte in München, Ravensburg, Berlin und Kevelaer am Niederrhein. Hauptstandort ist das Medienhaus in Balderschwang. Der Sender hat 65 Festangestellte sowie über 1000 ehrenamtliche Mitarbeiter.

Lesen Sie auch:

Alt-Landrat Gebhard Kaiser bekommt ein Denkmal in Balderschwang

25 Jahre Radio Horeb in Balderschwang: Christliche Botschaften vom Berg

"Voice of Germany"-Gewinner bei Radio Horeb

Mit der Hüterin der Berge unterwegs im Naturpark Nagelfluhkette