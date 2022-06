Hörnergruppe stellt neue Webseite mit digitalem Bürgerbüro vor

Auf der neuen Webseite der Hörnergruppe können Bürger ihre Anregungen direkt der Verwaltung mitteilen. Das Portal ersetzt aber nicht jeden Termin vor Ort.

Eine kaputte Straßenlaterne und ein umgestürzter Baum, der den Wanderweg versperrt: Fälle wie diese können Bürgerinnen und Bürger der Hörnerdörfer nun direkt online bei der Verwaltung melden. Die Funktion ist Teil der neuen Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe (VG), die nun vorgestellt wurde. Außerdem sind nach Angaben von Geschäftsstellenleiter Bernward Lingemann insgesamt etwa 50 Verwaltungsverfahren digital verfügbar.

Unter dem Reiter „Wichtiges Melden“ auf der Internetseite können Bürger ihre Anliegen und Anregungen direkt bei der Verwaltung vorbringen. Neben einer Beschreibung des Falles gibt es auch die Option, Fotos mitzuschicken. Die Meldungen landen dann zentral bei der VG und werden dort an die zuständigen Bereiche weitergeleitet.

Digitales Bürgerbüro: Ausweis beantragen, Hund anmelden, Online-Fundbüro

Im Online-Bürgerservice können nun zum Beispiel Hunde angemeldet, verlorene Gegenstände angegeben oder ein Fischereischein beantragt werden. Allerdings gibt es nach wie vor Fälle, für die Bürgerinnen doch noch persönlich zur VG kommen müssen. „Die Adressänderung muss auf dem Ausweis festgehalten und abgestempelt werden“, sagte Lisa-Marie Hanninger. Sie ist Leiterin des Teams des Technologie Campus Grafenau der Technischen Hochschule Deggendorf, das die neue Homepage entwickelt hat. Ebenso müsse der Fingerabdruck an dem Lesegerät der VG genommen werden, wenn ein neuer Ausweis beantragt wird. Das Bürgerbüro bleibe bestehen, aber es gebe nun zusätzlich ein digitales Angebot, sagte Lingemann.

Ein weiterer Vorteil der neuen Seite ist laut Lingemann, dass die Informationen nun schneller verfügbar seien. Die Gemeinden speisten ihre Daten über ein benutzerfreundliches System selbst ein und müssten nicht mehr den Umweg über die EDV-Abteilung gehen. (Lesen Sie auch: Tourismus im Oberallgäu: Digital einchecken, mit dem Handy bezahlen)

Noch keine englische Version der Webseite verfügbar

„Gibt es die Webseite auch auf Englisch?“, fragte Alois Ried, Bürgermeister von Ofterschwang und Gemeinschaftsvorsitzender der VG. Er verwies dabei auf die verschiedenen Nationalitäten der Bürger, auch amit Blick auf die Saisonarbeiter. Zwar sei eine englische Version aktuell nicht geplant, Hanninger nahm die Anregung jedoch auf. Das neue Logo der VG Hörnergruppe, das von der Tanner Werbung GmbH in Nesselwang erstellt wurde, ist an das auf der touristischen Webseite der Hörnerdörfer angelehnt.

Die neue Internetseite ist Teil des Programms „Digitale Hörnerdörfer“ der bayerischen Staatsregierung. Die Kosten von rund 16.000 Euro übernimmt daher der Freistaat. Mit dem Projekt soll erprobt werden, wie die Digitalisierung die Lebensverhältnisse im alpinen ländlichen Raum stärken und verbessern kann. So können sich Bürgerinnen und Bürger in Balderschwang seit Dezember vergangenen Jahres an einem digitalen Meldeportal anmelden und sparen sich den Weg über den Riedbergpass. Unter anderem wurden bereits Webcams installiert und das Hörner-Shuttle ins Leben gerufen. Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres.