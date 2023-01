Hörnerdörfer nehmen Abschied von beliebtem Pfarrer: „Wir vermissen Dich jetzt schon“

Die Pfarreiengemeinschaft Hörnergruppe verabschiedet Pater Joshy Palakunnel. Warum die Oberallgäuer das nicht gerne tun.

31.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Auf beeindruckende Weise hat die Pfarreiengemeinschaft Hörnergruppe ihren bisherigen Seelsorger, Pater Joshy Palakunnel, verabschiedet. Eine bis auf den letzten Platz besetzte Pfarrkirche St. Verena und im Anschluss ein ebenso gefülltes Kurhaus Fiskina bildeten dabei den Rahmen. Und das zeigte bereits, wie groß der Abschiedsschmerz nach siebeneinhalb Jahren ist.

„Oh, ein Inder! Werden wir ihn verstehen? Und wird er uns verstehen?“ – an diese Gedanken vor dem Amtsantritt von Pater Joshy 2015 erinnerte der Fischinger Bürgermeister Bruno Sauter. All diese Sorgen seien unbegründet gewesen dank der „mitnehmenden und gewinnenden Art“ des heute 46-jährigen Paters. Und so sehr sich die Pfarreiengemeinschaft Memmingen, in der Joshy Palakunnel seit wenigen Wochen tätig ist, freuen könne – „wir freuen uns nicht“, sagte Sauter. Er „hadere mit der Entscheidung des Bischofs“, den Geistlichen zu versetzen. Denn: „Es geht ein wertvoller Mensch und Freund“. Und besonderen Applaus gab es zu der Feststellung des Bürgermeisters, dass die Gemeinde ihren Pater „lieb gewonnen“ habe.

Messgewand mit Hörnerdörfer-Silhouette

Sogar stehende Ovationen in der Kirche hatte es zuvor gegeben, nachdem Pastoralratsvorsitzender Hubert Graf das Abschiedsgeschenk übergeben hatte – ein Messgewand mit der eingestickten Silhouette der Hörnerdörfer. Denn Pater Joshy streifte spontan das Geschenk über.

"Spuren hinterlassen"

Sowohl durch den Abschiedsgottesdienst als auch durch die Feier in der Fiskina zogen sich viele Worte, die eines ausdrückten: Der Geistliche und die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft haben seit 2015 zusammengefunden. So dankten im Gottesdienst Ministranten, vom Pater getraute Ehepaare, Taufeltern, Erstkommunionkinder, Firmlinge, aber auch Senioren, Kranke und Mitglieder der Pfarrgemeinderäte für „alle Spuren, die Sie hinterlassen haben“.

"Fröhlichen Glauben" vermittelt

Dekan Karl-Bert Matthias stellte den „fröhlichen Glauben“, den der Pater lebe und vermittele, vornan. Im Allgäu habe er „ein Stück Heimat gefunden“. Seine „offene und herzliche Art“ werde fehlen. Und: „Wir vermissen Dich jetzt schon“.

Pater Joshy zeigt sich "überwältigt und sprachlos"

„Überwältigt und sprachlos“ vom Zuspruch in der Pfarrkirche und in der Fiskina zeigte sich Pater Joshy. Sein Herz sei „voller Dankbarkeit“ für die Begegnungen und die Zusammenarbeit in den letzten siebeneinhalb Jahren. Seine Kenntnisse über das Allgäu musste der Geistliche bei einer Einlage am Abend unter Beweis stellen und erhielt dafür ein „Allgäu Diplom“. Den Abend nutzten viele Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft, um sich persönlich zu verabschieden.

Die evangelische Pfarrerin Susanne Ohr verabschiedete sich mit einem „Schade, schade“ und dankte für die Zusammenarbeit – und war sich nicht sicher, ob sie das bei einem „Allgäuer Inder“ oder einem „indischen Allgäuer“ zu tun habe.