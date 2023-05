Hörnerdörfer: Tourismusdirektor Stephan Köhl muss gehen

Die Bürgermeister der Hörnerdörfer trennen sich nach 21 Monaten vom Tourismusdirektor. Was sind die Gründe - und wie geht es weiter?

18.05.2023 | Stand: 08:26 Uhr

Nach 21 Monaten ist für Stephan Köhl Schluss: Die Tourismusorganisation der Hörnerdörfer trennt sich von ihrem Geschäftsführer. Die Entscheidung fiel laut einer Pressemitteilung im Kreis der Gesellschafter. Das sind die Bürgermeister der Oberallgäuer Gemeinden Fischen, Ofterschwang, Bolsterlang, Balderschwang und Obermaiselstein. Der Grund für den Schritt: „Unterschiedliche Ansichten über die strategische Ausrichtung“, teilt die Tourismus Hörnerdörfer GmbH (THG) mit.

Weiter wollen sich die Bürgermeistern nicht zum Aus für ihren Tourismuschef äußern. „Die THG ist derzeit ein sehr gut aufgestelltes Team, das in allen Abteilungen und Gästeinformationen personell und fachlich sämtlichen Anforderungen gewachsen ist.“ sagt Bruno Sauter, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der GmbH und Rathauschef in Fischen. Insbesondere sei das Team so professionell, dass Gäste und Gastgeber diese Personalveränderung nicht bemerken werden. Einer erfolgreichen Sommersaison stehe zumindest von daher nichts im Wege. „Die Gesellschafter danken Herrn Köhl für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seinen zukünftigen Berufsweg.“

Manager bei Ebay und Tourismuschef im Salzkammergut

Der gebürtige Münchner Stephan Köhl stand seit September 2021 an der Spitze der Tourismusorganisation der Hörnerdörfer. Zuvor arbeitete er als Manager beim Internet-Konzern Ebay, leitete Berchtesgadener Land Tourismus, Wilder Kaiser Marketing in Tirol, Bad Wildbad Touristik im Schwarzwald und war vor seinem Umzug nach Fischen Geschäftsführer des Tourismusverbands Bad Ischl im Salzkammergut.

Dem Tourismuschef sollte ein Fachbeirat zur Seite stehen

Welche Ideen in den Hörnerdörfern umgesetzt werden, wollte der Geschäftsführer Köhl gemeinsam mit einem Fachbeirat erarbeiten, dem Vertreter von Hotellerie, Ferienwohnungen, Urlaub auf dem Bauernhof, Gastronomie, Kultur, Freizeiteinrichtungen, Handwerk und Handel angehören sollen. Das Gremium soll dem Geschäftsführer künftig strategische Vorgaben machen und beratend zur Seite stehen. „Wir wollen eine schlagkräftige Tourismusorganisation mit flachen Hierarchien und transparenten Strukturen“, hatte Bruno Sauter als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung vor Köhls Amtsantritt die Erwartungen an den Geschäftsführer formuliert.

Vorgängerin war sechs Jahre lang im Amt

Köhl trat die Nachfolge von Birgit Schrott an, die sechs Jahre lang an der Spitze der Tourismusorganisation stand. Sie hatte 2015 das Amt von Dr. Bertram Pobatschnig übernommen. Schrott wurde Ende 2020 von den Gesellschaftern abberufen, weil es trotz gemeinsamer Erfolge nicht genügend Übereinstimmung gab, „welche Prioritäten die Bausteine eines zukünftigen Tourismuskonzepts haben“.

Tourismuszahlen in den Hörnerdörfern steigen

Die Tourismus Hörnerdörfer GmbH (THG) ist die Organisation für die touristische Vermarktung der fünf Gemeinden. Zu den Kernaufgaben der THG zählen das Marketing sowie die Kommunikation und der Vertrieb touristischer Leistungen über alle relevanten Vertriebskanäle, um die Hörnerdörfer als Reiseziel aktiv zu vermarkten und zu positionieren und Gäste in die Region zu locken. Die Tourismuszahlen haben sich nach dem pandemiebedingten Rückgang erholt und die Hörnerdörfer verbuchten für das Jahr 2022 ein leichtes Übernachtungs-Plus.

Lesen Sie auch: Neuer Kurdirektor in Fischen: "Das Allgäu ist Bayerns stärkste Tourismusmarke"