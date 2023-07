Hoffnungszeichen in der Krise: Der spannende Auftakt des Oberstdorfer Musiksommers

Die Münchner Symphoniker und drei Solisten präsentieren zum Auftakt des Oberstdorfer Musiksommers Werke von Beethoven bis Brahms, die Zuversicht verbreiten.

Manche Titel fordern zum Widerspruch heraus. So ist es auch bei Ludwig van Beethovens letztem Klavierkonzert in Es-Dur. Im englischen Spachraum wird es „The Emperor – Der Kaiser“ genannt. Doch es entstand 1809, in einer Zeit, als feindliche kaiserliche Truppen Wien besetzten, jene des Franzosen Napoleon I. Und Beethoven äußerte sich über diese Besatzung entsetzt: „Menschenelend in aller Art“ sah er überall.

Seit 30 Jahren Klavierdozent in Oberstdorf

Doch von solchen Schreckensszenarien erzählt Beethovens Werk nicht. Zumindest nicht beim Eröffnungskonzert des Oberstdorfer Musiksommers. Dort erzählen Pianist Konrad Elser, seit 30 Jahren der Klavierdozent des Festivals, und die Münchner Symphoniker unter der Leitung der japanischen Dirigentin Nodoka Okisawa, Stipendiatin der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker und Assistentin von Kirill Petrenko, vielmehr vom Sieg der Menschlichkeit über die Brutalität und Barbarei. So wird das Werk zum Zeichen der Hoffnung in der Krise.

Klangliche Feinheiten

Klischees vom unbequemen, widerborstigen, aufbrausenden Geist des Komponisten meiden die Musikerinnen und Musiker bei dieser Interpretation. Vielmehr demonstrieren sie beispielhaft, welche klangliche Feinheiten aus diesem Werk herauszuhören sind, wie duftig leicht und geradezu verspielt die Klavierstimme bei aller Brillanz und Virtuosität klingen kann, wie verspielt sie einen Kontrapunkt zum Orchester setzt und wie sirenenhaft sie es schließlich zu umgarnen versteht. Das Orchester trumpft mit seinem marschartigen Material dann auch keineswegs kriegerisch-kraftmeierisch auf, sondern entwickelt sehr differenziert und durchdacht die Spannungsbögen. Der Ton bleibt dabei stets schlank, pointiert und dramatisch angespitzt.

Intriganten am Werk

Solcher Ton prägt auch die Ouvertüre von Carl Maria von Webers musikdramatischem Meisterwerk „Euryanthe“. Er beschwört plastisch und schwungvoll die Ritterwelt des Mittelalters, in der ein Intrigantenpaar versucht, die Harmonie und das Vertrauen zwischen zwei Ehepartnern zu zerstören. Glaubt man der Musik, gelingt diese Intrige nicht. Die Zuversicht zerreißt am Ende alle dunklen Klangwolken, die aufgezogen sind.

Kriselnde Zweierbeziehung

Auch ein anderes Paar geht gefestigt aus einer kriselnden Zweierbeziehung hervor: Denn die Soloparts im Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Johannes Brahms erinnern zunächst an zwei Streithähne, die allmählich Gemeinsamkeiten entdecken, zu inniger Übereinstimmung finden und schließlich die Freuden der Zweisamkeit auskosten. Ulrike Kraew und Philipp Wiede gestalten als Konzertmeisterin und Solocellist der Münchner Symphoniker diese Rollen mit feiner Charakterisierungskunst. Das Orchester unterstützt dabei sensibel das Zusammenfinden des Paares, setzt aber auch in wohldosiertem Kontrast auf mitreißende sinfonische Überredungskunst.

Vor solch kultivierter Instrumentalkunst stand an diesem Abend beeindruckende Gesangskunst: Wie schon Tradition, eröffnete die Oberstdorfer Jodlergruppe mit zwei Stücken das Festival: Dabei faszinierte vor allem der „Alpmoarge“ durch fein ausbalancierte Klangeffekte im Jodler. Das kernigere Gegenstück dazu bildete der Naturjodler „D’ Hoallidar“.

