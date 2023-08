Hofgarten-Abriss: „Aktive“ bedauern fehlende Stadthalle in Immenstadt

Bei Jahresversammlung der Wählergemeinschaft "Die Aktiven Immenstadt" fordert Vorsitzender Waibel eine Gestaltung, um Investoren anzulocken.

08.08.2023 | Stand: 06:43 Uhr

„Langfristig haben wir mit der beschlossenen Übertragung des Schulzentrums an den Landkreis ein wichtiges politisches Ziel erreicht“, sagte Herbert Waibel, Vorsitzender der Wählergemeinschaft „Die Aktiven“ bei der Jahresversammlung.

2010 wurde die Initiative noch abgelehnt

Im April 2010 habe der damalige Stadtrat noch die Initiative von den „Aktiven“, SPD, Grünen und Bürgermeister Armin Schaupp abgelehnt, mit dem Landkreis über eine Übertragung von Gymnasium und Staatlicher Realschule in Verhandlungen zu treten. Die Übertragung werde den Haushalt künftig spürbar entlasten und dringend nötige Finanzmittel für die Pflichtaufgaben der Stadt, wie beispielsweise für einen neuen, angemessenen Kinderhort an der Königsegg-Grundschule oder der Sanierung der Mittelschule freisetzen, führte Waibel aus.

"Aktive" bedauern fehlen einer Stadthalle

In seinem Rechenschaftsbericht listete Waibel die wichtigsten Themen des vergangenen Jahres auf. Nach einem Prozess von über fünf Jahren hätten zehn städtische Bauplätze in Akams im Einheimischenmodell vergeben werden können und das Baugebiet in Werdenstein sei fertiggestellt. Waibel bedauerte, dass die von den „Aktiven“ unterstützten verschiedenen Konzepte für einen Ersatz des Hofgartens nicht umgesetzt werden konnten und Immenstadt nun keine Stadthalle habe.

Stadtrat Michael Würfel sagte: „Nach einem Abriss des Hofgartens ist es wichtig, dass wir den nördlichen Bereich der Hofgartenanlage so gestalten, dass einfache und flexible Nutzungen möglich werden und vielleicht so Investoren angelockt werden, diese Fläche sinnvoll zu nutzen.“

Weitere Beteiligung an der Diskussion ums Freibad Kleiner Alpsee angekündigt

Stadtrat und Tourismusreferent Florian Hierl erläuterte in der Diskussion, dass die Überlegungen für eine langfristige und sinnvolle Nutzung des Freibades Kleiner Alpsee im Stadtrat inzwischen pragmatisch und ergebnisoffen diskutiert würden und sich „Die Aktiven“ an diesem Prozess weiterhin beteiligten. Zur Wiedereingliederung der Tourismus-GmbH in die städtischen Kurbetriebe sagte Hierl, er erwarte, dass künftig unter dem neuen Tourismusleiter Michael Felder mehr Finanzmittel und Ressourcen im touristischen Kerngeschäft landeten.

