Hohes Niveau, ansteckende Freude: Das Frühlingskonzert der Musikkapelle Fischen

Die Musikkapelle Fischen meistert die enormen Herausforderungen ihres ersten Post-Corona-Programmes im Kurhaus Fiskina mit Bravour – Bodypercussion inklusive.

01.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Alle Bläser legen ihre Instrumente zur Seite, präsentieren einen freudigen Mix aus Klatschen, Schnipsen, Stampfen und Rufen“, fordert Komponistin Eva Fodor für ihre „Israeli Folk Songs“. Als sei das erste Post-Corona-Frühlingskonzert für die Musikkapelle Fischen nicht schon Herausforderung genug: Orientalische Melodik, Schottischer Folk, 80er-Jahre-Kulthits, Klassik. Höchst differente Stilwelten mit eigentümlicher Charakteristik, spezifische Rhythmik. Exotische Klangfarben, anspruchsvolle solistische Aufgaben.

Extraaufgabe Bodypercussion in Fischen

Intensive Probenarbeit, Motivation, Übereinstimmung mit Arbeitsweise und Ideen des Dirigenten Thomas Wolf und ganz viel Lust, endlich wieder in Vollbesetzung Musik machen zu dürfen, blasen die Anstrengungen samt Extra-Aufgabe Bodypercussion von der Fiskina-Bühne. Fischen meldet sich großartig zurück an die Spitze der Oberallgäuer Blaskapellen.

"Kaiserin Sissi" im Korsett

Noch stark konzentriert auf Notenblatt und Taktstock. Das freie, musikantische Spiel muss sich noch entwickeln, wird bestimmt wieder das Sternchen auf die Bestnote setzen, sobald Routine gewachsen, die „musikalische Umerziehung“ abgeschlossen, fast ein Dutzend junger Bläser integriert sind. Bis dann darf die „Kaiserin Sissi“ (Timo Dellweg) schon mal ins Korsett der Contenance gepresst werden, „Zur großen Wachparade“ in blasser Silhouette stecken bleiben, zumal Ludwig van Beethovens Besetzungsliste sich nur mit historischen Instrumenten werkgerecht umsetzen lässt.

Geniale Variationen

Gleichwohl wird bis zum letzten Takt auf hohem Niveau musiziert mit ansteckender Freude, mit bester Unterhaltung: Alle Soli, gerade auch die kritischen, kommen technisch erhaben, effektvoll gesetzt in den eindrucksvoll mystisch-quirlig dargebotenen „Israeli Folk Songs“ beispielsweise, in der „Rhapsody from Scotland“. Henk van Ljinschootens raffinierter Verschnitt aus sagenumwobener Volksmusik, krachenden Kneipenliedern, melancholischer Sehnsucht in genialen Variationen gelingt Thomas Wolf und seiner Kapelle vorzüglich: Fein durchsichtige Register, stimmungsstarke Bilder, exakte Wechsel in obstinate „Beats“, alles in bester Balance. Vorbildlich homogen die farbentiefen Klangflächen in „The New Village“ von Kees Vlak, feine Crescendi, kraftvolle Blicke in eine lebendige Dorfchronik mit Höhen und Tiefen.

Technisch brillant: die Musikkapelle Fischen

Das eigentlich cover-resistente Kolorit der weltberühmten „Bohemian Rhapsody“ kann in der technisch brillanten Version der Musikkapelle Fischen, mit Bildern aus einem Freddy-Mercury-Konzert angereichert, seine intensive Kraft verströmen. Andreas Rädler hat an der E-Gitarre sein Talent gezeigt, wie Jonas Kalin zuvor auf einer sensiblen Solo-Klarinette in Montis „Csárdás“ und Benedikt Pinn spielfreudig auf dem Euphonium, als Spitze in Martin Scharnagls rhythmisch wie technisch forderndem Paradestück „Farmer’s Euph“. Treibend gepulst vom frisch und funky aufspielenden Ensemble.

Lesen Sie auch

Musikverein Oberostendorf bietet Hörgenuss und Kopfkino Blasmusik

So macht Blasmusik richtig Freude. Den zu Recht begeisterten Hörerinnen und Hörern. Den Musikerinnen und Musikern. Bravo!

Der Musikverein Fischen.

Der Dirigent Thomas Wolf.

Lesen Sie auch: "Ukrainische Musiker in Fischen bangen um den Rest ihrer Familie".

Lesen Sie auch: "Ukraine-Krieg: Friedenschor in Sonthofen erzeugt Gänsehaut".