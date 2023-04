Holzbau Reichart weiht besondere Gewerbehalle in Oberstaufen ein

Die Schreinerei Reichart hat eine Halle in Rundbogenweise in Oberstaufen-Wengen gebaut. Am Sonntag wird diese bei einer Feier eingeweiht.

27.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Zur Einweihung ihrer Gewerbehalle in Rundbogenbauweise lädt die Reichart Holzbautechnik GmbH am Sonntag, 30. April, zu einem „Tag der offenen Tür“ in den Oberstaufener Ortsteil Wengen ein. „Dieses Gebäude ist eine Meisterleistung aller Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Helmut Reichart über den Neubau.

Blasmusik, Frühshoppen und Party in der neuen Halle

Um 10 Uhr wird mit Blasmusik und Frühschoppen gestartet in der neuen Halle, am Nachmittag gibt es Maschinenvorführungen und am Abend darf beim Tanz in den Mai ausgelassen Party gemacht werden. Bis zu 1000 Besuchern bietet die Halle Platz. Der Eintritt kostet 6 Euro. Parken kann man an der Hündlebahn in Oberstaufen.

