Mit bis zu 70 Sachen auf dem Hornschlitten den Hang hinab

Das Internationale Hornerrennen soll 2023 in Gunzesried stattfinden. Alles zu Termin, Programm, Anreise und Parken - und wie das Wetter ist.

12.01.2023 | Stand: 16:03 Uhr

Wem Schlittenfahren zu langweilig ist und es schneller sein darf als der nahe Dorfberg, dann gibt es die Hornerrennen. 2023 soll wieder das Internationale Hornerrennen in Gunzesried stattfinden. Folgende Fragen zu Event im März sind wichtig:

Wann ist das Internationale Hornerrennen in Gunzesried 2023?

Findet das Internationale Hornerrennen in Gunzesried 2023 statt?

Wie sieht das Programm fürs Hornerrennen Gunzesried 2023 aus?

Welche Möglichkeiten der Anreise gibt es?

Wo kann man Parken?

Wann ist das Internationale Hornerrennen in Gunzesried 2023?

In knapp zwei Monaten soll das Internationale Hornerrennen statt finden. Am Samstag, 18. März, jagen mit über 50 Kilometern pro Stunde die Fahrer auf ihren Hornschlitten den Hang hinab. Ab 13 Uhr geht es am Plercha in Gunzesried los - vorausgesetzt, es liegt genug Schnee.

Samstag, 18. März



13 Uhr

Am Plercha in Gunzesried

Findet das Internationale Hornerrennen in Gunzesried 2023 statt?

Wer schon mal Schlitten gefahren ist, weiß, es braucht dafür Schnee. Auch wenn die Schneefallstatistiken für die nahegelegenen Skigebiete auch Aufzeichnungen für März aufweisen, ist das Rennen freilich vom Wetter abhängig. Am besten schaut man drei Tage vorher auf die Wettervorhersage für Sonthofen. Denn auch im Allgäu ist es nicht sicher, dass Mitte März noch Schnee liegt.

Wie sieht das Programm fürs Hornerrennen Gunzesried 2023 aus?

Das Programm sieht bisher wie folgt aus: Ab 13 Uhr geht es am Samstag los. Dann fahren rund 70 Fahrer und Fahrerinnen auf ihren Hornschlitten den Hang hinab. Nachdem alle im Ziel sind, gibt es noch die Siegerehrung. Im Anschluss findet dann noch eine Hornarparty im Zelt statt.

Ab 13 Uhr Rennen

Im Anschluss Siegerehrung

Zum Schluss noch Party

Welche Möglichkeiten der Anreise gibt es?

Entweder man tritt die Anreise nach Gunzesried mit dem Zug oder mit dem Auto an. Mit dem Auto sind es rund 30 Minuten von Kempten aus. Man folgt der Bundesstraße 19 bis Sonthofen und fährt in Sonthofen ab Richtung Zentrum/Reutte/Tirol/Bad Hindelang/Gunzesried. Im Kreisverkehr nimmt man die zweite Ausfahrt auf die Illerstraße. Dieser folgt man rund eineinhalb Kilometern, bevor man dann links abbiegt auf die Talstraße. Dieser folgt man rund drei Kilometern bis zum Wanderparkplatz Gunzesried.

Wer mit dem Zug anreist, steigt in Blaichach aus. Von Kempten ist man etwa 25 Minuten lang unterwegs. Nach knapp 30 Minuten Aufenthalt geht es mit dem Bus weiter. In Gunzesried steigt man dann aus und läuft die Talstraße ein kurzes Stück zurück.

Wo kann man in Gunzesried Parken?

Wer mit dem Auto zum Hornerrennen in Gunzesried anreisen möchte, braucht einen Parkplatz. der Wanderparkplatz in Gunzesried bietet sich dafür an. Laut Bewertungen bei Google kann man nur mit der App Parkster bezahlen. Der Normaltarif soll vier Euro betragen.

Schlittenrennen 2023 im Allgäu

In diesem Jahr locken nach der Corona-Pause wieder mehrere traditionelle Schlittenrennen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Rennen in der Region.

Lesen Sie auch: "Tempo 90?!" "Ja, Mann!" Hier rast das schnellste Allgäuer Hornerschlitten-Team