Horszowski-Trio in Fischen: Vorsicht vor den Rattenfängern

Ungetrübte Hoffnung bietet erst die Zugabe. Dr. Karl Gogl, Vorsitzender der Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“, stimmt in das jüngste Meisterkonzert seines Vereins im Fischinger Kurhaus Fiskina mit den Worten ein: „Als ich vor zwei Jahren das Programm aussuchte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es wieder solche Aktualität haben könnte.“ Denn der Auftritt des Horszowski-Trios aus New York City gipfelt in dem Klaviertrio in e-Moll, Opus 67, von Dmitri Schostakowitsch. Es entstand 1944, also noch im Zweiten Weltkrieg, und mündet in der Interpretation des amerikanischen Ensembles in einen Finalsatz, der weniger einen temperamentvollen Tanzrhythmus als vielmehr einen bedrohlichen Marschrhythmus beschwört. Der steigert sich von einer latent brodelnden Gefahr zu unverhohlener Brutalität und Rücksichtslosigkeit.

Dmitri Schostakowitsch litt 1944 selbst unter der stalinistischen Gewaltherrschaft, nachdem er 1936 durch seine zugespitzt realistische, Auswüchse einer fehlgeleiteten Gesellschaft zeichnende Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ beim damaligen russischen Machthaber in Ungnade gefallen war. Jetzt erscheint das Finale seines berühmten Klaviertrios wie ein Mahnmal vor den unvorstellbaren Gräueltaten, zu denen auch Menschen im 21. Jahrhundert immer noch fähig sind – so als hätte es die politischen Rattenfänger im 20. Jahrhundert nie gegeben und die von ihnen verantworteten Millionen von Toten. So scheint auch an diesem Abend im Fischinger Kurhaus Fiskina die Zeit stillzustehen, und die Zuhörer erleben eine Interpretation aus der momentanen Situation heraus: ergreifend, erschütternd und Erschauern erzeugend.

Klassik-Trio in Fischen: Violine, Violoncello und Klavier

Denn Jesse Mills, Violine, Ole Akahoshi, Violoncello, und Rieko Aizawa, Klavier, verzichten auf Vereinfachungen und vermeiden eindimensionale Ansätze. Bei aller Intensität des Ausdrucks, den die drei Musiker erzielen, spielen sie vor allem feinst aufeinander abgestimmt, spannen packende musikalische Bögen, arbeiten überraschende Details heraus, verblüffen mit ihrer interpretatorischen Fantasie und stilsicheren Feinfühligkeit. So entstehen in diesem Werk unter die Haut gehende Klangbilder der Apokalypse: Wie in einer gespenstisch leeren, völlig verheerten Welt keimt zum Beispiel im ersten Satz durch die Melodie der Geige zartes neues Leben, das allmählich an Kraft gewinnt. Im zentralen dritten Satz, dem Largo, setzt das Klavier Akkorde wie Einschläge, die sich schließlich zu einem gleichbleibenden dumpfen Ton wandeln, wie der Klang einer unheilvollen Glocke. Über ihm erhebt sich nüchtern und ernst der Klagegesang der beiden Streichinstrumente.

Schon das erste Werk des Programms offenbart einen düsteren Hintergrund. Der tschechische Komponist Bed(r)ich Smetana verarbeitet in seinem Trio in g-Moll, Opus 15, den Tod seiner vierjährigen Tochter. So unfassbar wie solcher Schicksalsschlag beginnt das Werk mit einem aufgewühlten Thema, das sich durch das ganze Werk zieht. Doch Wut, Verzweiflung, Aufbegehren, Hadern mit dem Schicksal sind nur eine Seite dieses Stückes. Auf der anderen Seite stehen Trauerarbeit und Erinnerung an die geschenkten schönen Momente, und seien sie auch noch so kurz gewesen. Das Horszowski-Trio vermag diese große Palette an Gefühlen stets intensiv auszudrücken, aber ohne Sentimentalität oder gar Pathos zu bemühen. Umso ehrlicher, um so eindringlicher wirkt diese bekenntnishafte Musik.

Mendelssohn in D-Moll lässt musikalisch die Sonne scheinen

Zwischen diesen beiden tragischen Werken blitzt Komik auf – in fünf „Epigrammen“ des Amerikaners Elliott Carter, die der Komponist, der fast 104 Jahre alt wurde, in seinem Todesjahr verfasst hat. Sie stammen aus einem Zyklus von insgesamt zwölf Miniaturen. In prägnanter Kürze setzen sie auf musikalischen Humor, hervorgerufen durch spieltechnische Herausforderungen, extreme klangliche Kontraste und pfiffige Pointen. Von den Interpreten lustvoll, geschmackvoll – und natürlich virtuos gemeistert. Solche Heiterkeit im ansonsten ernsten Programm ist freilich nur von kurzer Dauer. Daher wirkt dann die Zugabe umso befreiender.

Der langsame Satz „Andante con moto tranquillo“ aus Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio in d-Moll lässt endlich musikalisch die Sonne scheinen. Er vermittelt neben seiner melodischen Schönheit Wärme und Zuversicht. Delikat wird diese Dosis Hoffnung zubereitet, leicht bekömmlich, aber doch mit intensivem Gehalt. Das Publikum ist hingerissen – sowohl von diesem optimistischen Ausklang, als auch von der tiefgründigen Ausdeutung der schicksalsschweren Werke vorher.

