Den Vorfwürfen getrotzt: Wie man an der B19 ruhig wohnen kann

Die Hotel Oberstdorf-Gruppe errichtet ein Mitarbeiterwohnhaus an der stark befahrenen B19. Wie sie die Herausforderung des Lärmschutzes gemeistert hat.

15.07.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Wohnen sei im Allgäu ein riesiges Thema, nicht nur wegen der hohen Preise, sagt Jürnjakob Reisigl, einer der beiden Geschäftsführer der Hotel Oberstdorf Verwaltungs GmbH. Wenn man früher ein Mitarbeiter-Wohnhaus bauen wollte, „dann hast du geschluckt und ein paar Euro mehr bezahlt“, verrät Reisigl. Doch jetzt sei überhaupt nichts mehr zu haben. Die Hotelgruppe hat deshalb für 3,6 Millionen Euro 15 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 650 Quadratmetern für bis zu 42 Menschen in Fischen gebaut. Was aber nicht einfach war, wie die Beteiligten schildern. (Lesen Sie hier: So müssen wir künftig beim Bauen umdenken)

Vorwurf: "Menschwürdiges Wohnen dort nicht möglich"

Mit Unterstützung der Gemeinde Fischen habe zwar einen Baugrund bekommen, sagt Reisigl. Doch der liegt gleich neben der stark befahrenen B19. Er habe sich den Vorwurf anhören müssen, dass menschenwürdiges Wohnen dort nicht möglich sei, schildert der Fischener Architekt Hans-Martin Renn. Sein Mitarbeiter Florian Maisch und Fabian Reisigl, in der Hotelgruppe für Bauvorhaben zuständig, zeigen, wie sie sämtliche Lärmschutz-Vorschriften einhielten und dennoch gemütliche Appartements schufen.

Dicke Türen, verglaste Balkone und 42 Zentimeter dicke Wände

Dass draußen die Hauptverkehrsachse nach Oberstdorf vorbei führt, ist in den Wohnungen nicht zu hören. 42 Zentimeter dicke, gedämmte Stahlbeton-Wände, Schallschutzfenster mit einer acht Millimeter dicken Außenschicht und verglaste Balkone trennen die Appartements von der Außenwelt. Dicke Türen sollen zudem dafür sorgen, dass die Mieter nicht mitbekommen, wenn der Nachbar seine Wohnung verlässt. Damit dennoch Frischluft in die Wohnungen dringt, seien Fensterfalzlüfter verbaut worden, erklärt Architekt Maisch. Auf eine Lüftungsanlage habe man bewusst verzichtet, weil diese zusätzliche Energie verbrauche.

Energiebedarf soll vor Ort erzeugt werden

Bei der Versorgung mit Strom und Warmwasser setzen die Eigentümer auf Photovoltaik und Holzpellets. Ziel sei, dass der Energiebedarf der Mieter vor Ort erzeugt wird, erklärt Fabian Reisigl. Von den beauftragten Handwerksbetrieben würden bis auf einen alle aus dem Oberallgäu stammen – der andere aus dem Ostallgäu, ergänzt er. (Auch interessant: "Wir müssen die Menschen mitnehmen" - Wie das SWW Oberallgäu die Klimaneutralität erreichen will)

Landrätin Indra Baier-Müller verweist darauf, dass es für den Standort wichtig sei, dass man nicht drei Viertel des Einkommens für Miete ausgeben muss. Knackpunkt im Genehmigungsverfahren seien die Balkone gewesen. Diese seien nun aber gut gelungen, findet Baier-Müller. Fischens Bürgermeister Bruno Sauter betont, dass man in die Höhe bauen müsse, wenn man Wohnraum erhalten will ohne zusätzliche Flächen zu verbrauchen. Das Mitarbeiterhaus besteht aus drei Geschossen. „Man sieht: Das verträgt es. Und es ist notwendig“, betont Sauter.

