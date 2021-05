Er kann mit seinem Hotel gerade kein Geld verdienen und arbeitet deshalb in seinem alten Beruf. Wie das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Oberstaufen profitiert.

11.05.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Gegensätzlicher könnte es in den beiden Berufsgruppen derzeit nicht sein: Wer einen Pflegeberuf ausübt, der arbeitet seit über einem Jahr im Ausnahmezustand und unter extremen Bedingungen. Im Hotelgewerbe dagegen herrscht seit über einem halben Jahr Stillstand. Gäste dürfen nur in Ausnahmefällen kommen. Markus Schratt aus Steibis kennt beides. Denn der 47-Jährige ist Hotelier und seit Februar wieder in seinem früheren Beruf als Altenpfleger tätig.