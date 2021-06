Ein Jagdhund hat auf der Terrasse der Alpe Unterstieg nahe Oberstaufen einen Chihuahua attackiert. Der kleine Hund starb nach dem Biss.

04.06.2021 | Stand: 18:07 Uhr

Offenbar schon am Dienstag griff der Jagdhund den Chihuahua einer Urlauberfamilie an. Das berichtet die Polizei. Die Familie aus Rheinland-Pfalz sei so geschockt gewesen, dass sie sofort die Heimreise angetreten habe, so die Polizei weiter. Die Attacke des Jagdhunds auf den kleinen Chihuahua ist nach unseren Recherchen auf der bewirtschafteten Terrasse der Alpe Unterstieg passiert.