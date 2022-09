Hund beißt 55-jährige Fahrradfahrerin in Oberstdorf

Eine 55-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Illerradweg aus Richtung Oberstdorf. Dann wurde sie von einem Hund angegriffen.

08.09.2022 | Stand: 14:16 Uhr

Gebissen und verletzt wurde eine Fahrradfahrerin am Mittwochmorgen, 7. September 2022, in Oberstdorf. Die 55-Jährige fuhr aus Richtung Oberstdorf auf dem Illerradweg in Richtung Campingplatz Rubi-Camp. Dann wurde sie nach Polizeiangaben von einem schwarz-weißen Hund angegriffen.

Der Hund sei in Begleitung zweier Frauen gewesen. Frauen und Hund sollen sich nach der Attacke davongemacht haben. Jetzt sucht die Polizei Oberstdorf Zeugen: Hinweise werden telefonisch erbeten unter 08322/9604 0.

Erst am Montag war in Oberstdorf ein 79-jähriger Urlauber von einem Hund in den Arm gebissen worden.